港超聯｜傑志宣布簽入足球學院舊生慈英 6月約滿布力般返港落班
撰文：高詩琦
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港超聯球隊傑志宣布簽入後衛慈英，20歲的慈英兒時曾是傑志足球學院學員，曾在英冠球會布力般流浪落班，將以外援身份註冊港超。
慈英父親為英國人、母親為日本人，在香港出生及成長，8歲時加入傑志足球學院，12歲離港移居英國，並在2016年加入布力般流浪青年軍，2022年簽下兩年的職業合約，上季曾為布力般U21出戰英超2，上陣13場，到今年約滿離隊，並回港加盟傑志。慈英合資格代表英國、日本、蘇格蘭及香港（需領取特區護照），他在2022年曾獲召入日本U19代表隊出戰土輪盃。
傑志指，慈英會以外援身份在港超聯註冊，並穿起6號球衣，他主要出任右閘，也可勝任後防多個位置。在新一個球季決心重建的傑志，會長伍健早前透露已簽入6名外援，林樂勤和鍾樂安亦會加盟，「藍鳥」將在8月7日在香港友賽馬德里體育會。
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