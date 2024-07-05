坦赫格續約曼聯至2026年　一文睇清星級高層陣容+傳聞助教團隊

曼聯宣布與領隊坦赫格續約至2026年，他表示與球會願景一致，很高興繼續合作，他認為曼聯比起兩年前有明顯進步。曼聯新任體育總監丹安斯禾夫讚賞坦赫格是歐洲球壇其中一位最能夠保持穩定有好成績的領隊，他亦提到球會檢討過上季表現後，仍視坦赫格為最佳合作夥伴。

曼聯大致完成搭建全新高層架構，來自曼城的巴拉達會在7月13日正式上任行政總裁。經過一輪關於賠償的拉鋸後，來自紐卡素的丹安斯禾夫今月正式上任體育總監。據外媒報道，曾經在紅牛系統及車路士任職的衛維爾擔任全球人才總監，昨日履新。傳曼聯將更新助教團隊，如今坦赫格帥位已定，相信不久便會有委任新助教的消息。



行政總裁巴拉達（Omar Berrada）

體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）

技術總監韋確斯（Jason Wilcox）

全球人才總監衛維爾（Christopher Vivell）

領隊坦赫格（Erik ten Hag）

傳聞新助教：雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）、夏基（Rene Hake）

傳聞新門將教練：坦魯維拉爾（Jelle ten Rouwelaar）