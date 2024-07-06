歐國盃｜C朗平靜面對出局之痛　老拍檔比比落淚：足球是非常殘酷

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完結歐國盃旅程。他帶領的葡萄牙在歐國盃八強與法國戰至互射十二碼，儘管C朗首輪主射入網，但隊友祖奧菲歷斯在第三輪中柱射失，令葡萄牙以3：5不敵法國，無緣歐國盃四強。

39歲的C朗破紀錄六度參加歐國盃，他早前表示今屆是他最後一屆參賽。回顧他的今屆賽事，5場比賽沒有入球，分組賽對土耳其交出1次助攻，十六強對斯洛文尼亞一戰加時射失十二碼。在兩場淘汰賽，C朗皆踢足120分鐘到互射十二碼，在兩次互射十二碼，C朗皆為葡萄牙主射首輪並射入。



由2004踢到2024，C朗破紀錄成為首位6戰歐國盃的球員。在今屆賽事，39歲的C朗仍是葡萄牙正選，首場分組賽踢足90分鐘，葡軍以2：1力克捷克。第二場分組賽，C朗再次踢足，並無私地助攻般奴費南迪斯入波，助球隊以3：0輕取土耳其，兼提早一輪晉級。在第三輪分組賽對格魯吉亞，葡萄牙以0：2敗陣，C朗踢到66分鐘被換離場。

在十六強對斯洛文尼亞，C朗踢足120分鐘，在完加時上半場前，葡萄牙博到十二碼，可惜C朗射失，在加時半場休息期間，他也不禁落淚。兩隊要戰至互射十二碼。儘管剛剛射失，但C朗立即面對心魔，主射首輪一射入網，助葡萄牙互射十二碼淘汰對手，打入八強。

八強對法國再次來到互射十二碼的時刻，C朗代表葡萄牙主射第一輪。（Getty Images）

C朗一射入網。（Getty Images）

在八強對法國，C朗又一次踢足120分鐘，戰至最後互射十二碼，C朗首輪射入，可惜這次落敗，未能更進一步，亦為C朗20年的歐國盃旅程寫上句號。

C朗及迪甘斯賽後握手。（Getty Images）

賽後，C朗情緒平穩，沒有如上仗射失十二碼後爆喊，還有跟法國主帥迪甘斯寒暄，輕輕擁抱，互拍膊頭。與C朗征戰多年的41歲中堅比比不禁落淚，C朗與他深深擁抱及安慰他。

C朗今屆總共踢了486分鐘，23次埋門9次中目標，沒有入球，交出1次助攻，5戰跑動距離合共49.64公里，平均每場走9.4公里。雖然今屆沒進賬，但總結6屆歐國盃，C朗共入14球，為歐國盃史上入球最多的球員。

對於C朗在國家隊的未來，主帥馬天尼斯表示C朗未有決定，並認為此時此刻談這個話題為時尚早。

【C朗球員生涯歐國盃成績】



2004（19歲）：亞軍

2008（23歲）：8強

2012（27歲）：4強

2016（31歲）：冠軍

2021（36歲）：16強

2024（39歲）：8強



比比賽後接受訪問。（Getty Images）

41歲的比比與C朗同樣踢足120分鐘，其中在法定時間完場前，法國後備入替的前鋒馬古斯杜林在邊線快速反擊，比比全力防守，最初不落下風，阻延對方進襲；後來馬古斯杜林一個假身騙倒比比後加速落底線，比比仍不放棄，全速衝向底線，最終將杜林的腳下球踢出底線。這球防守盡顯比比的功架，就算速度比不上，還有永不放棄的意志。

比比賽後感嘆：「足球是非常殘酷的！」

比比防守馬古斯杜林的一幕很精彩。（Getty Images）

球場硬漢比比哭成淚人。（Getty Images）

「很難用言語去形容我們的表現以及球隊所展現的一切。我們的努力值得截然不同的結果。不幸地，這就是足球。4日前，我們很高興，因為我們贏了斯洛文尼亞，但今日我們很失望。」比比賽後說：「我要嘉許隊友。他們踢得很努力，做足教練的要求，而且做得好好。我們有入球機會，而且踢得很聰明。」

被問到C朗講了什麼安慰他，比比說：「我不會公開說的，但我們彼此感受良多。」

「我們失望及沮喪，贏不到比賽，在歐國盃這樣的大賽出局，而且我們清楚有足夠實力去晉級。這是我們感受到的痛楚。」

對於會否退出國家隊，比比說：「之後我還有機會交代。現在我不想談這個話題，因為人們明天就會談論我的未來，而不是球隊在賽事的經歷。」