歐國盃｜上屆罪人變晉級功臣　沙卡憑勇氣自我救贖　克服12碼心魔

上屆歐國盃決賽，布卡約沙卡（Bukayo Saka）射失十二碼，最終英格蘭不敵意大利無緣冠軍。今屆歐國盃八強，沙卡再次站在十二碼點前，克服3年前的慘痛回憶與心魔，一射入網，最終幫助英格蘭淘汰瑞士，闖入四強。領隊修夫基表示從未質疑過沙卡的能力，並大讚他十分勇敢。沙卡表示欣然接受主射十二碼的壓力，不會因為一次失敗而退縮。



沙卡獲選為今場最佳球員。（Getty Images）

22歲的沙卡當選今場最佳球員，歐洲足協技術委員會解釋：「英格蘭的進攻主要來自右路，沙卡是英格蘭控球時的主要威脅。他一直尋求突破，創造傳中機會，還會在對方防線後跑動。」

沙卡推大位起左腳射入，為英格蘭追平1：1。（Getty Images）

沙卡今場沒有踢左閘，繼續踢擅長的右路。他踢足120分鐘，全場有3次埋門，射入1球，另外傳出2次威脅傳球，還有4次成功突破。在80分鐘，當英格蘭落後0：1時，他挺身而出，憑一己之力從右路突破，推入大位，禁區頂起左腳射入，為英格蘭在法定時間追成1：1。

到互射十二碼的第三輪，沙卡站到十二碼點前，對方門將捉錯路，他左腳射入。最終，英格蘭5球十二碼全中，以5：3淘汰瑞士入四強，將鬥荷蘭爭入決賽。

在互射十二碼，沙卡射入，助英格蘭淘汰瑞士。（Getty Images）

為英格蘭在歐國盃射十二碼，對沙卡而言心理壓力比其他球員大，因為在上屆決賽，沙卡負責第五輪操刀，結果「宴客」，令到英格蘭失落冠軍。沙卡賽後表示，對於過去的失敗的陰影，他不會選擇逃避，而是勇於面對，他說：「（十二碼的壓力）是一些我會欣然接受及擁抱的東西。失敗過一次，但我是那種會再去面對的人。我知道很多觀眾會緊張，包括我的家人，但我依然保持冷靜，射入十二碼。」

3年前的決賽，沙卡射失十二碼。（Getty Images）

沙卡說：「實在很特別。上次我們在歐國盃互射十二碼，大家都知發生了什麼事。我對神有信心，可以像如今般捲土重來。今場我把握了機會，十分高興。」

英格蘭領隊修夫基賽後亦讚賞沙卡，他說：「十分有勇氣！他（沙卡）是我們其中一位最優秀的球員，所以我們從來沒有質疑他去射十二碼。我們都清楚，他已經克服過去了。」

「沙卡那球射得……不只是他，還有阿歷山大阿諾特及艾雲東尼，他們後備上陣，踢出水平。高爾彭馬的處理就像一位老將，無畏無懼。這是偉大的戰果，偉大的表現，我們晉奴。」修夫基說：「我們踢得好好，執行到戰術。我不知外界怎樣看我們，但我們（近四屆大賽）第三次入四強，成績說明了一切。」

沙卡今場表現不錯，在前場很有威脅。（Getty Images）

此外，沙卡賽後還提到前阿仙奴隊友、瑞士中場格列沙卡。他說：「沙卡今季贏得夠多獎盃了！他是一個優秀的球員，賽後展現出風度，與我們握手。我對他及瑞士隊都充滿欣賞及尊敬，他們為我們帶來了一場精彩的比賽。」

沙卡幫助英格蘭打入四強。（Getty Images）

擔任評述員的英格蘭名宿里奧費迪南說：「可能有爭議，他（沙卡）是英格蘭陣中最重要的球員，因為他能改變戰局。他能夠撕破對手。他就像洛賓，你明知他會內切推大位，但你都阻止不到他。他是世上其中一位最優秀的翼鋒。」