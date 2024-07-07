歐國盃｜修夫基連續兩屆領英格蘭闖四強　強調贏冠軍不只要踢好波

英格蘭在歐國盃八強靠互射十二碼擊敗瑞士，四強將遇上荷蘭。今仗是主帥修夫基領軍的第100場英格蘭比賽，據外媒統計，修夫基這100場英格蘭比賽取得61勝23和16負的成績，而且他連續兩屆英格蘭打入歐國盃四強，只論成績，他絕對是英格蘭在歐國盃史上最成功的領隊。



英格蘭今仗對瑞士在75分鐘先失守，布卡約沙卡在80分鐘為球隊追平1：1。兩隊在加時互無紀錄，英格蘭互射十二碼五射全中，加上門將比克福特撲出艾簡治的一球，令「三獅軍團」在互射十二碼以5：3勝出。

英格蘭史上在歐國盃4次打入四強，第一次是藍斯領軍的1968年，贏得季軍；第二次是1996年英格蘭作為主辦國入到四強，可惜還是球員身分的修夫基在四強射失十二碼令英軍無緣決賽；上次是上屆歐國盃，英格蘭更進軍決賽，但互射十二碼不敵意大利得亞軍。

在八強淘汰瑞士後，修夫基說：「我認為球員表現出色，這是我們踢得最好的一場。我們為對手製造了很多問題。他們（瑞士）是一支好球隊，很難壓逼他們，十分難踢，他們的走位好好。我們再一次從後趕上，證明了我們的韌性。要贏冠軍不只在於踢得好，還要展現出這些其他方面的特點。」在十六強對斯洛文尼亞，英格蘭也是先落後，全靠比寧咸補時入波，加上哈利卡尼加時建功，才能以2：1反勝。

修夫基大讚英格蘭在無球在腳下的表現，認為球隊防守有紀律，他亦強調：「不只是講求踢得好，有時你要找到方法去贏波，就像前一晚的西班牙。我為球員感到十分自豪。」

對於是否要踢娛樂性足球，修夫基表示英格蘭追求控球進攻，只是對手的防守都太好。他說：「我們的目標是控球用波，但對手都會阻止你。我們的球隊一直承受很大的壓力，球員表現得好好。在這一刻，我們入不到很多波，要知道過去3場比賽，我們的對手都擺出5後衛。我們在近四屆大賽第三次入四強，但四強並不是我們渴望的結局。」

對於互射十二碼，修夫基難忘上屆決賽不敵意大利，所以球隊在這方面做好準備。「我們（在十二碼）下了很多苦功。」他說：「我們陣中有更多在常規時間負責十二碼的劊子手，也有更多能夠在互射十二碼操刀的人。當然，他們還表現出冷靜。還有門將，他通常都可以撲到一球，給我們勝的機會。」