歐國盃｜荷蘭反勝土耳其2比1　四強硬撼英格蘭

歐洲國家盃最後一場八強賽事，荷蘭在半場落後一球的情況下，到了下半場中後段6分鐘內連入兩球反勝土耳其，四強將與英格蘭爭奪決賽資格。



土耳其35分鐘先開紀錄，效力皇家馬德里的19歲新星古拿（Arda Güler）右路傳中，在比賽中段一度受傷的中堅艾奇甸（Samet Akaydin）遠柱接應頂入。

歐國盃八強：土耳其中堅艾奇甸（4號）接應角球頂入，為球隊半場領先荷蘭。 （REUTERS）

歐國盃八強：艾奇甸雖然為土耳其攻破荷蘭大門，但他在下半場尾段再次受傷，最終需要擔架抬離場。（REUTERS）

半場落後一球的荷蘭由韋格賀斯（Wout Weghorst）入替翼鋒貝雲積（Steven Bergwijn），嘗試加強攻力。不過土耳其差點憑古拿將比數撰大，惟他主射罰球中柱出界，荷蘭逃過一劫。

歐國盃八強：荷蘭半場換入前鋒韋格賀斯，加強高空攻勢，令土耳其後防受壓。 （REUTERS）

荷蘭加強高空攻勢，韋格賀斯在70分鐘的近門起腳雖然被梅特古洛克（Mert Gunok）救出，不過之後迪比（Memphis Depay）開出角球，迪維積（Stefan de Vrij）輕鬆頂入，造成一比一平手。

荷蘭到了76分鐘更反超前，加普（Cody Gakpo）接應杜費斯（Denzel Dumfries）的傳送，在遠柱成功搶位射入。

歐國盃八強：迪維積（中）為荷蘭取得入球後，與隊友沙維西蒙斯慶祝。（REUTERS）

歐國盃八強：加普在下半場表現搶眼，更為荷蘭攻入反超前一球，協助球隊擠身四強（REUTERS）

土耳其尾段一度有多個扳平機會，但被荷蘭的後衛雲迪雲（Micky van de Ven）護空中解圍。而到了補時階段，荷蘭門將維貝魯根（Bart Verbruggen）擋出後備落場不久的奇歷梳爾（Semih Kılıcsoy）近射，令土耳其無法追成平手，最終在八強飲恨。