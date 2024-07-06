歐國盃｜法國靠兩大武器晉級四強欠霸氣　麥巴比加時離場坐低敷鼻

法國在今屆歐國盃八強淘汰葡萄牙，四強遇上西班牙。今屆法國的晉級全靠兩大武器：烏龍球及十二碼。在過去5場比賽，法國未曾在生波情況下靠自己球員入波。

法國主將基利安麥巴比延續低沉狀態，仍未取得今屆首個生波入球，今仗八強對葡萄牙5次埋門均無功，到加時更出現疲態被換走，回到後備席時以冰袋敷鼻。他在首場分組賽鼻部受傷，之後要戴上面罩上陣。



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在八強對葡萄牙，法國隊長麥巴比戴上面罩正選披甲，全場5次攻門，2次中目標，仍然未找到他今屆首個生波入球。麥巴比今屆暫時只入1球，在分組賽對波蘭射入十二碼。原本以為麥巴比今仗會踢足至互射十二碼，但他在加時半場被換走，之後坐在後備席以冰袋敷鼻。

法國主帥迪甘斯賽後解釋換走麥巴比：「他明顯地很累，這並不容易的。在加時上半場，我見到他的表現掙扎，讓他繼續留在場上也沒有意思，即使他是我們的十二碼劊子手。調生力軍上陣也是一件幾正常的事。」

迪甘斯表示見到麥巴比在加時上半場已經很累，所以將他換走。（Getty Images）

法國今場八強與葡萄牙踢足120分鐘仍是0：0，雖然沒有麥巴比射十二碼，但法國在互射十二碼5射全中，以5：3淘汰對手晉級。雖然法國闖入四強，但整屆賽事說不上有霸氣，至今連一球由自己人射入的生波入球也沒有。

在第一輪分組賽，法國憑對方球員密斯米利安韋伯擺烏龍，得以1：0擊敗奧地利。在第二輪分組賽，法國以0：0賽和荷蘭。在第三輪分組賽，法國靠基利安麥巴比射入十二碼，以1：1賽和波蘭，小組次名晉級淘汰賽。

迪甘斯賽後與麥巴比慶祝。（Getty Images）

在十六強，烏龍球又「挺身而出」幫法國贏波。在尾段，法國的射門省中維頓漢入網，靠維頓漢的烏龍球，法國以1：0小勝比利時晉級。在今場八強，法國與葡萄牙踢足120分鐘仍然互無紀錄，到互射十二碼5射全中，得以5：3晉級四強。

迪甘斯講到今場八強：「這是一場非常緊湊的比賽，什麼結果都能發生。細節決定一切，我為球隊感到高興，球員將他們自己推至極限，為我們找到正確的方向。」

「我們現在入了四強，雖然我們近年常常做到，但不應視之為理所當然。能夠入到八強，我已經很享受，現在我們要繼續贏波。」

法國今場只佔37%控球，但射門比葡萄牙多，19次埋門有5次中目標，而葡萄牙就15射4中。

奧士文尼迪比利當選今場最佳球員。（Getty Images）

法國前鋒奧士文尼迪比利在67分鐘入替，互射十二碼為球隊首輪主射入網。他說：「我們有練過十二碼，很有信心面對。在卡塔爾世界盃，我們吸取了經驗（決賽互射十二碼不敵阿根廷）。我們是實至名歸的。」