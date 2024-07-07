歐國盃｜修夫基運氣未用完！英格蘭1：1瑞士　互射12碼晉級四強

歐國盃八強賽事，英格蘭對瑞士在法定時間打成1：1，加時互無紀錄，最終要射12碼分勝負。英格蘭五射皆中，門將比克福特（Jordan Pickford）捉到路撲出一球12碼，協助球隊擊敗瑞士晉級四強。



英格蘭對瑞士。(路透社圖片)

上半場英格蘭延續一貫橫傳打法，只靠布卡約沙卡（Bukayo Saka）多次在邊線突破組織攻勢，但未能拉開瑞士密集防線，致命埋門欠奉。哈利簡尼（Harry Kane）、比寧咸（Jude Bellingham）及科頓（Phil Foden）組成的鋒線仍舊沉寂。瑞士以守為主，反擊機會不多。

英格蘭對瑞士。(路透社圖片)

英格蘭對瑞士。(路透社圖片)

下半場戰況仍然膠着，瑞士開始搶回不少控球權。75分鐘一次攻勢，丹尼杜耶（Dan Ndoye）在禁區角地波傳中，省中英格蘭後衛改變方向，比列安保路（Breel-Donald Embolo）衝前鏟入，瑞士領先1：0。落後的英格蘭立即反撲，全場表現搶鏡的沙卡在禁區外左腳燙射遠柱，門將恩尼森馬（Yann Sommer）目送皮球入網。兩隊法定時間打成1：1，進入加時。

英格蘭對瑞士。(路透社圖片)

加時上半場英格蘭再擺出5後衛陣式，控球在腳為主，94分鐘迪格蘭賴斯（Declan Rice）一次遠門龍門右下角比較近望，被門將森馬救出。瑞士勤力有餘但機會不多。加時下半場瑞士換入老將梳頓沙基利（Xherdan Shaqiri）加強攻力，116分鐘沙基利開角球直接射門，可惜中眉彈出。2分鐘後安杜尼（Zeki Amdouni）殺入禁區施射，被門將比克福特（Jordan Pickford）救出。英格蘭幸保不失，最終要射12碼分勝負。

英格蘭對瑞士。(路透社圖片)