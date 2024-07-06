歐國盃｜後備力量比拼西班牙技壓德國　加時絕殺勝出冠軍前哨戰

歐國盃八強，西班牙及德國合演了一場精彩的比賽，最後西班牙靠米基爾馬連奴（Mikel Merino）在完加時前的頭槌攻門，以2：1絕殺德國晉級，四強跟法國爭入決賽。今場西班牙晉級的最大功臣是丹尼爾奧莫（Dani Olmo），他在柏迪受傷下臨危受命，表現出色，先以入球開紀錄，最後以精妙的傳中助攻馬連奴奠勝。

在今屆賽事，西班牙一對正選年輕翼鋒拉明耶馬（Lamine Yamal）及尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）搶鏡，但今仗西班牙與德國拼的是後備力量。西班牙靠奧莫及馬連奴一對板凳兵制勝，技壓後備有富克洛（Niclas Füllkrug）、科利安華迪斯（Florian Wirtz）及湯馬士梅拿（Thomas Müller）的德國。



德國今仗踢得硬朗，中場大師卻奧斯也頻頻埋身肉搏，他在比賽初段就弄傷西班牙中場柏迪，令後者在8分鐘就退下火線。令人想不到的是，後備入替的奧莫反而是今場的關鍵人物。

在51分鐘，今屆賽事表現突出的16歲小將耶馬右路傳中，奧莫從禁區外趕到，跑進中路，心有靈犀地接應，第一時間起腳射入，為西班牙開紀錄。

德國在下半場一開始已經換走表現平平的利萊辛尼，由科利安華迪斯入替。落後0：1後，德國再換入中鋒富克洛，改變踢法，及後再將湯馬士梅拿調上陣，加強前場把握力。西班牙則在下半場先後換走前場三叉戟耶馬、威廉斯及艾華路莫拉達。

在後備力量對決中，德國佔先，靠科利安華迪斯89分鐘建功，追平1：1，令比賽進入加時。然而，笑到最後的是西班牙，踢119分鐘，加時進入倒數，正當以為要互射十二碼分勝負時，皮球落在奧莫腳下。這位效力RB萊比錫的26歲中場望一望，傳中斬入禁區，在80分鐘後備登場的馬連奴頭槌一搖，為西班牙頂入絕殺入球，以2：1淘汰東道主德國，晉級四強鬥法國。

德國及西班牙是今屆表現最突出的球隊，也是其中兩支分組賽兩連勝提早晉級的球隊。德國作為主辦國，首戰大破蘇格蘭5：1，再贏匈牙利2：0，再和瑞士1：1，以不敗成績首名入淘汰賽，到十六強亦以2：0輕取丹麥。西班牙的晉級過程更加具說服力，3：0大破克羅地亞，1：0力克上屆冠軍意大利，再贏阿爾巴尼亞1：0，小組三戰全勝出線，到十六強亦不手軟，以4：1大勝格魯吉亞。故此，今仗西、德大戰被視為「冠軍前哨戰」，甚至是提早上演的決賽。

為西班牙絕殺的馬連奴亦有同感，他說：「我筋疲力盡了，相信是腎上腺素急升的後遺症！這是一個獨特的時刻！大家都等待這場比賽，由世上兩支最好的球隊較勁。這場可能是世界盃決賽或者歐國盃決賽的戲碼。」

奧莫憑入球加助攻，被選為今場的最佳球員。歐洲足協技術委員會盛讚他頂替了柏迪的工作，參與度很高，除入球及助攻外，在邊線活躍，防守亦賣力。奧莫賽後說：「這是一場困難艱巨的比賽，進入了加時，就代表一切變得複雜，但最後我們配得上勝利。」

談到119分鐘的絕殺入球，助攻的奧莫說：「其實我記得不太清楚！我們攻到進攻三分一區，我有空間去傳中，我見到祖斯盧辛馬田（Joselu Sanmartin）及馬連奴已經入到去，之後馬連奴表現出自己的實力。他是一位優秀的射手，我們都知道他頭槌好好，所以他完成了任務。今晚很可能是我在國家隊最美妙的一晚。」

身高1.88米的入波功臣馬連奴則說：「一切在一毫秒之間發生。當我見到奧莫控球時，我清楚他的能力，他可以送出令人讚歎的傳中。我對他充滿信心，我跑去魯迪格身後，皮球的路線簡直完美！我需要跑入去，起跳及頂頭槌，接下的已經寫在歷史上。」

效力皇家蘇斯達的馬連奴續說：「雖然入球的是我，但這證明了我們是一家人，這是屬於整支球隊的努力，我們在訓練場及健身室付出了很多，其他人見到那些時刻。」他表示接下來要保持專業的態度，好好休息、睡覺及補充體力，準備四強對法國。

不過，西班牙在四強未能「夫添」，右閘丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）完場前兩黃一紅被逐，下仗要停賽，中堅拿洛文特（Robin Le Normand）累積滿黃牌，下場亦要「坐波監」，此外因傷退下火線的柏迪亦未知能否趕及復出。