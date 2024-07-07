歐國盃｜荷蘭關鍵換人逆轉形勢挫土耳其　數據難反映長人奇兵作用

荷蘭在歐國盃八強以2：1反勝土耳其晉級四強，將會跟英格蘭爭入決賽。荷蘭在上半場處下風，並落後0：1，但當教練朗奴高文在半場派中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst）上陣後，形勢出現變化，荷蘭的進攻重新有了焦點，最後以2：1逆轉比數，成功過關。雖然韋格賀斯與兩個入球沒有直接關係，但荷蘭將帥及傳媒皆肯定這位般尼射手的重要，並指出數據難以反映出他的作用。



韋格賀斯雖然沒有入波，但入場後改變了戰局。（Getty Images）

荷蘭今場在35分先失守，土耳其憑古拿右路傳中，艾奇甸頭槌頂入，荷蘭半場落後0：1。70分鐘，荷蘭扳平，迪比傳中，迪維積頂成1：1。76分鐘，荷蘭的杜費斯傳中，梅迪穆度亞在加普的壓力下擺烏龍，令荷蘭得以反勝2：1晉級。

「長人」韋格賀斯好使好用，激活了荷蘭的進攻，打破到土耳其的密集防守。（Getty Images）

荷蘭反勝的關鍵在於半場的一個換人，朗奴高文以韋格賀斯入替貝雲積。韋格賀斯登場後踢中鋒，令荷蘭前場有座橋頭堡，而迪比則可以有更大自由度，當迪比到邊路活動，確保荷蘭仍有人在中路牽制土耳其的防守。

為荷蘭追平1：1的入球功臣迪維積說：「韋格賀斯入場後，他一直在前線戰鬥，幫助球隊。我們開始更多去用波，保持到控球。之後，我們攻入兩球，全隊戰鬥至最後一刻。」

韋格賀斯在69分鐘有次埋門，被對方門將救出。（Getty Images）

另一位荷蘭後防尼敦阿基談到比賽形勢，他說：「在頭10分鐘至15分鐘，我們在中場找到空間，踢得幾好。接着，土耳其有點改變，他們放我們到邊路，加強中路防守，我們很難再找到空間。在下半場，我們換入韋格賀斯，放他在最前的位置。我們盡快把皮球運到前場給他，再去爭第二落點。因此，我們製造到更多的機會及空間。」

尼敦阿基續說：「我們在後備席有很多可以改變比賽的球員。他們可以幫助球隊守到尾，又可以創造威脅。我們擁有一個強大的陣容。」

韋格賀斯十分勤力，會逼搶對手。（Getty Images）

主帥朗奴高文亦講到韋格賀斯與戰術的改變，他說：「我們開局不錯，迪比有黃金機會，但20分鐘後一切改變了，我們找不到進攻的空間，令到我們很易失控球權，被對方主宰戰局。對手有鬥志又有實力，及後我們失球，對方的優勢更大。跟着，明顯地我要換人，派了韋格賀斯登場，並多用能夠傳中的邊路球員。」

從數據上，韋格賀斯沒有直接參與荷蘭的兩個入球。英國《衛報》的分析文章以〈韋格賀斯帶荷蘭從混亂回到正軌〉為題，道出這位高大中鋒入場後的作用，令荷蘭前場出現焦點，加普、迪比及沙維西蒙斯可以圍繞他組織進攻；該文章表示韋格賀斯入場後其實只頂贏了1次頭槌，觸球僅13次，但「其存在價值不容易被數據統計出來」。

韋格賀斯是荷蘭常用的後備奇兵。（Getty Images）

英國《獨立報》的賽後報道亦以韋格賀斯改變比賽為題，並寫道：「他們（荷蘭）要多謝笨拙、不合現今朝流的改變戰局球員韋格賀斯。」體育媒體《The Athletic》亦讚賞韋格賀斯為隊友帶來無法用數據估量的影響，「遇到疑惑，找韋格賀斯」。

《The Athletic》的文章表示，韋格賀斯有參與荷蘭的兩個入球。在追平的入球，他在禁區跟後衛埋身肉搏，為迪維積分散對方的注意；在反超前的一球，韋格賀斯傳球予沙維西蒙斯，後者分予杜費斯傳中，最後加普逼對方擺烏龍。進攻以外，韋格賀斯回防亦有貢獻，在兩個禁區都很有作用。

韋格賀斯在兩邊禁區都很有作用。（Getty Images）

31歲的韋格賀斯身高1.97米，現效般尼，去年曾外借至曼聯。韋格賀斯是荷蘭常用的後備奇兵，前主帥雲高爾及現任教練朗奴高文都喜歡用他。在今屆歐國盃的5場比賽，他均有後備落場，其中分組賽對波蘭一戰，更加攻入奠勝一球。當然，數韋格賀斯最奇兵突出的一戰，肯定是上屆世界盃八強對阿根廷，入場後梅開二度，助荷蘭追平2：2，惜互射十二碼落敗。