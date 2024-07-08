F1英國站｜咸美頓雨戰下封王　成三季以來第一冠　再破車神紀錄

F1英國站今周末在銀石賽道上演，不斷變化的天氣之中，包辦排位賽前三位的英國車手，際遇都不一樣。

排頭位的是佐治羅素，但捧起冠軍的，是曾陷入接近三年冠軍荒的咸美頓，在轉投法拉利前，終於再一次以平治車手身份在主場奪冠，並一舉打破紀錄。



周六的英國站排位賽，平治表現出色，佐治羅素排頭位、咸美頓排第二，麥拿侖則排第三，是F1史上首次由三位英國車手包辦排位賽三甲；至於車身在排位賽時受損的韋斯達賓，最後排第四。

周日的正賽開始時天氣晴朗，一起步，兩架平治保持第一和第二名順利出發，雖然第三的諾里斯曾向咸美頓進攻，但被經驗老到的後者守住、逼開，韋斯達賓趁這機會搶得第三位。但麥拿侖近幾站快得令人驚訝，紅牛戰車也被比下去，到了第16圈，諾里斯的速度明顯較韋斯達賓優勝，在直路憑減阻系統便輕鬆超越韋少。

韋斯達賓和諾里斯上一站爭位時雙雙炒車，今站在多變的環境下沒有再出現短兵相接的鏡頭。（路透社）

各車隊在比賽初段已不斷透過無線電提醒車手，比賽中途會下雨，大雨在第18圈降臨，雖然咸美頓趁這機會進襲隊友、升上領先位置，但更值得注意的是一直守在第三的諾里斯，在濕地上速度仍然極高，當對手都為抓地力而掙扎之時，他駕駛的麥拿侖明顯更穩定，在第20圈連咸美頓也被他擊倒，帶頭的車手第二度換人。

雖然雨勢一度緩和，但到第24圈，更大的雨降臨，到第27圈，一眾在前列的車手紛紛入站換上綠圈的晴雨胎，咸美頓也趁機力追諾里斯。而本身排頭位的羅素在比賽中本已不順利，到第34圈更因戰車故障而被逼退賽。

咸美頓奪得個人近三季以來首個分站冠軍。（路透社）

天空再度放晴，平治果斷叫咸美頓入站換上紅色軟胎作最後衝刺，稍後才入站的諾里斯完成換胎後，已遭咸美頓超越，這位七屆世界冠軍再次取得領先。餘5圈時，韋斯達賓憑着單圈近1秒半的輪胎優勢擊敗諾里斯，搶佔第二位，但餘下圈數不多之下，難以追上領先的咸美頓，最終咸美頓奪得這一站冠軍，成為他近3季以來的第一個分站冠軍；韋少亞冠，諾里斯則獲季軍。

咸美頓拉起英國國旗，揚威主場。（路透社）

咸美頓過往雖然常勝，但2022戰車規例改動以來平治戰力大不如前，而僅有的分站冠軍也落在羅素手上。咸美頓上一次奪得分站冠軍，已是2021年12月5日的沙特阿拉伯站，相隔兩年半，終於再次站上頒獎台最高一級，這也是他的第104個分站冠軍，令他保持的最多分站冠軍紀錄再次增加。

咸美頓在離開平治前終可再奪冠，他衝線後已不斷飲泣，直到站在頒獎台上仍熱淚盈眶。（路透社）

同時，咸美頓是第9次在英國站奪冠，令他超越「車神」舒密加，成為史上在單一分站奪冠最多的車手；也是他離開平治車隊前，總算再以平治車手的身分奪分站冠軍。

衝過終點線後，咸美頓顯得非常激動，不斷向賽道旁的主場車迷揮拳示意，離開戰車前也不住飲泣，他先與車隊後勤慶祝、再與父親Anthony相擁，場面感人。

咸美頓與父親Anthony相擁。（路透社）