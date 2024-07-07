歐國盃球評︱成績緊要定過程重要？修夫基悶蛋戰術再令人昏昏欲睡

凌晨三點，你在做什麼？假如你仲睇緊波，恭喜你，成功捱到英格蘭互射十二碼淘汰瑞士。英格蘭領隊修夫基懶理外間批評，繼續以沉悶戰術應戰，筆者只捱到15分鐘，半場扎醒時，同樣正在睇歐國盃的朋友，紛紛在群組或Facebook「呻悶」，不約而同表示曾經「恰着」。

英格蘭又一場悶戰，又一次落後，又一次加時，卻又再次成功晉級。連續兩季至少領軍入歐洲國家盃四強，修夫基到底是超級好運，還是全世界睇漏眼的足球神人，已經傻傻的分不清。



這張照片，是今屆外界普遍對英格蘭表現的反應。（X圖片）

修夫基領軍下的英格蘭成失眠救星？

英格蘭在今屆歐國盃最後一輪分組賽對斯洛文尼亞完場後，網上瘋傳一個英格蘭球迷睡着的圖片。有睇波的球迷，幾乎一致表示那是他們看英格蘭比賽的感受。他的名字是Freddie Hahn，當時他跟友人在開賽前3小時到球場擺放好英格蘭旗幟，他需要照顧初生孩子，在家沒覺好睡，當日只是趁開波前爭取時間休息一會，並非在比賽期間睡着。

即使如此，今屆3場分組賽，加上兩場淘汰賽，睇英格蘭比賽，總會有像Freddie Hahn那樣沉沉睡去的時刻。英國心臟科醫生Dorian Dugmore評論，「觀看英格蘭比賽，會嚴重損害你的健康」，認為那會為球迷帶來負面情緒，包括焦慮及沮喪，導致壓力指數及心臟風險上升。」這篇報道一出，有位讀者留下一個令人會心微笑的反應，指修夫基領軍下的英格蘭是「失眠救星」。

修夫基悶蛋戰術，領英格蘭再晉歐國盃四強。（Getty Images）

波友互相搞笑扶持才能捱足全場

半場扎醒看比賽精華，竟發現只看頭15分鐘的我，沒有錯過任何精彩畫面，可想而知戰況有多悶。下半場又是邊看邊打瞌睡，全靠一邊睇波，一邊跟朋友在群組閒聊，互相支持說笑（主要是彼此傳閱家中寵物、孩子看英格蘭比賽沉沉入睡的照片），同時上網看小說，才能勉強捱足全場。

我們都在期待踢法較積極的瑞士先開紀錄，迫使英格蘭進攻，令比賽刺激一點，足足等到75分鐘安保路才為瑞士先開紀錄，果然英格蘭「焗攻」，攻勢卻又看似無甚頭緒，全靠今場改踢右翼衛、全場表現搶眼的沙卡80分鐘一記出奇不意的「世界波」救世，英格蘭再次大難不死。加時又變回英格蘭今屆慣常的沉悶地獄，全靠瑞士在加時下半場猛攻，沙基利後備入替鋪橋搭路，甚至角球直射中楣，才捱得到清醒地看互射十二碼。

英格蘭球迷大部分時間都在憂心忡忡。（Getty Images）

球迷齊指最可怕的決賽組合——英格蘭對法國

無論如何咒罵他，看到曾經見到互射十二碼便怕的英格蘭，如今竟然能五輪全中淘汰對手，身為1996年歐國盃射失十二碼出局罪人的修夫基，成功醫治英軍這個一大弱點，怎也應記一功。無奈的是，英格蘭再晉一級，對手是今屆同樣演出欠缺說服力的荷蘭，很可能又是悶戰一場，網上不少球迷已在猜測，決賽組合很大機會是法國對英格蘭。

法國今屆踢出來的沉悶程度，與英格蘭不相伯仲，5場加起來只入過3球，兩球是對手射入的烏龍球，法國球員射入的只有分組賽對波蘭麥巴比一球十二碼。迪甘斯帶領法國贏過世界盃，卡塔爾世界盃再入決賽負阿根廷，偏偏未贏過歐國盃，2016年強勢入到決賽偏偏不敵葡萄牙，上屆16強互射十二碼不敵瑞士，今屆變得超級保守。球迷紛指英格蘭對法國肯定超級悶和再次令人昏昏欲睡，這個可怕決賽組合卻又最可能出現。

法國主帥迪甘斯今屆歐國盃同樣領軍悶住贏。（Getty Images）

教練關鍵KPI最贏冠軍而非取悅球迷

為贏冠軍，先求穩守也是無可厚非，遺憾的是，英格蘭和法國皆是目前歐洲球壇人腳最完整球隊，尤其法國前中後三線粒粒皆星，英格蘭防線較弱，但中前場全為當時得令的星級球員，兩隊均選擇功利至上，扼殺球迷看足球的樂趣，英格蘭還可推說冠軍已等待過半世紀，如此一來，迪甘斯領軍的法國實在較英格蘭更加可惡。或者只能夠說，領隊的最主要KPI是獎盃，而不是取悅球迷，捧盃壓力愈大，便愈功利保守，不是個個教練可以像西班牙領隊富安迪斯那樣，放膽用年輕小將擔大旗，大踢精彩刺激的進攻足球。

修夫基上任初期，英格蘭曾經「限米煮限飯」，球隊士氣低落戰績平平，他但求穩陣地贏的保守戰術，獲得奇效，領軍首個大賽便晉身2018世界盃四強，繼而在2020歐國盃領軍入決賽，那是他的功勞。3年前那場決賽英格蘭2分鐘便領先，修夫基的保守戰術讓意大利有機會扳平繼而射贏十二碼，突顯他的個人弱點。卡塔爾世界盃8強止步，今屆歐國盃英格蘭已是手執西甲、英超最佳球員，德甲神射手的奪標熱門，是否可以維持成績之餘，踢法上積極多一點點？