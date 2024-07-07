旗下9歲泳手被拒參賽　方力申千字文還擊泳總：「我真的憤怒了」

前香港游泳代表方力申已退役並轉行在演藝界發展多年，他6年前夥同拍檔投資開設游泳學校，日前他在社交媒體發文及在一個傳媒訪問，提及旗下泳會一名表現優異的9歲男童因「泳會級別不夠高」而未能參加今年2月舉行的分齡錦標賽，中國香港游泳總會7月5日發聲明回應稱「不存在打壓任何一個屬會的說法」，今日方力申再在Instagram發出一篇近千字長文還擊，更表示：「我真的怒了」。



方力申在Instagram發出一篇近千字長文還擊泳總，更表示：「我真的怒了」。（IG）

泳會旗下泳手不獲參賽 方力申發文批評

日前方力申就事件在IG發文稱，「據我所知，泳總入面有三種泳會，正式屬會，觀察屬會和競賽屬會。我和拍檔合辦泳會至今已有六年，一直以來都知道我們只是泳總屬下的『競賽屬會』，即是在總會內是沒有投票權及租用康文署泳線的權利。我一直以為我們『小泳會』只是不能分享資源，不能租用水線練習，但是土生土長的運動員連比賽都不能參加，我真的震驚了。」

他更指，是次事件就連泳總的職員也不清楚規則，最初向小泳手指示他合資格報名參加分齡錦標賽，結果在報名後，才獲通知不獲批准參賽。「我曾經去信泳總，希望我會泳手可以參加比賽，但其所得到的名次分數可不作計算。（泳會在錦標賽所得到的分數，會影響他們日後的資源分配）可惜不被接納並回覆我們：『貴會之意見將轉交專責小組對日後游泳屬會的發展作出檢閱。』 就此我亦致電查詢泳總會否在今年年底的分齡錦標賽報名截止前有答案，他們回覆：『不能保證。』」

方力申批評，「競賽屬會泳手不能競賽，我認為這一條規則有違總會以普及和推動游泳，培育精英運動員的宗旨。」為小泳手的發展着想，他指折衷方法是割愛讓泳手轉會到其他「合資格」泳會參賽。

中國香港游泳總會7月5日發聲明回應稱「不存在打壓任何一個屬會的說法」。（中國香港游泳總會網頁）

泳總聲明反駁：「競賽屬會」權利有限制，不能參加錦標賽為其中之一

中國香港游泳總會隨即在7月5日發聲明回應，直指：「鑒於近日本會屬下其中一個『競賽屬會』- 一瀧游泳有限公司 (#RF) 在接受媒體獨家專訪後，有報導（道）指本會以『泳會級別』掣肘天才小泳手參加錦標賽。本會為此作以下嚴正聲明: 『一瀧游泳有限公司 (#RF) 是本會的『競賽屬會』之一。該等屬會類別的產生乃起源於2012年，本會收到大量游泳團體的屬會申請；為推廣游泳運動，本會在2012年週年大會上通過增設『競賽屬會』，目的為使更多非牟利游泳團體能夠致力於推廣游泳運動，讓更多年輕泳員有參加比賽的機會。但礙於資源有限，本會對『競賽屬會』的權利也有所限制：不能參加錦標賽為其中之一。」

為何「競賽屬會」不能參加錦標賽？泳總先解釋，「關於『競賽屬會』晉升為『觀察屬會』的報導（道）現況如下：『競賽屬會』之晉升，根據的是本會清楚釐訂的指標。在2023-24年度和 2024-25年度連續兩年，都有『競賽屬會』符合資格並順利晉升成為『觀察屬會』。不存在打壓任何一個屬會的說法。」繼而說明：「有關錦標賽：一般參賽屬會有大約40多個，競爭激烈，為屬會爭取年度積分的重要環節，泳員排名直接影響『觀察屬會』和『正式屬會』的晉升機會。如果開放讓所有34個『競賽屬會』參加，將影響本會的屬會計分機制。」

最後泳總指出：「本會歡迎及鼓勵各屬會積極參與會務，以正向互動溝通，共同為推動香港游泳事業的發展而努力。避免因負面報導（道）對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽。」

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方力申千字文還擊：「我真的憤怒了！」

時隔兩日，方力申以近千字長文還擊，他再次在Instagram發文稱，「前日當我看到泳總的聲明，特別是最後兩句：『本會歡迎及鼓勵各屬會積極參與會務，以正向互動溝通，共同為推動香港游泳事業的發展而努力。避免因負面報導對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽。』我真的怒了。」

方力申在帖文中分享多張昔日代表香港的舊照和剪報，「我曾經同時保持至少八項香港紀錄，其中兩項更保持了超過二十年才被打破；二千年代表香港參加悉尼奧運，亦分別在世界盃短池游泳賽北京站及香港站獲得銀牌及銅牌。六年前開辦香港游泳學校，推廣游泳運動，培育人才。我對推廣香港游泳發展，對外對內都是有貢獻的。」他直指：「我對泳總的聲明表示震怒及失望。聲明答非所問，本末倒置。只顧及維護總會制度，漠視運動員利益，對於轄下屬會有潛質的年輕泳手漠不關心。」

方力申強調，「我從來沒有要求將我的泳會由『競賽屬會』，升級成『觀察屬會』，今年一月十六日我會去信泳總，我已表明為了配合總會方向：『致力於推廣游泳運動，讓更多年輕泳員有參加比賽的機會』，所以我認為能夠達標的泳手就該有參加錦標賽的權利，更何況該泳手是在泳總舉辦的比賽上達標的。我在信內建議，『競賽屬會』之泳手在錦標賽中所得到的分數將不被計算，避免影響其他屬會的『資源分配』。」

方力申退役多年，依然享受游泳樂趣。（資料圖片）

森美也讚好 呂慧儀：感謝你為他們爭取

他指出，「游泳本應該是以成績作準則的運動，而不是以泳手所屬的泳會類別作準則，基於這個原因，我建議總會應該考慮一條『出路』給予這一類泳會的泳手。兩日後泳總回覆稱，將本會之意見轉交專責小組對日後游泳屬會的發展作出檢閱。我當時馬上向總會負責人了解『專責小組』能否在今年十一月舉行的錦標賽截止報名前得到答案，負責人梁小姐回答不能保證。我在去信泳總前及獲得回覆後，我都分別發過電話訊息給總會王會長（王敏超），可惜都是已讀不回。請問這算是『正向互動溝通』嗎？我有嘗試過，但得不到回覆。之後我再向有關人士反映，可惜經過他與王會長交涉後，也無補於事。」

他表示，從事發的今年二月到傳媒訪問曝光的六月二十九日期間，「再沒有任何人聯絡過我去跟進此事。對於小朋友發展，每一年都是很重要的，該泳手已經錯過年頭的錦標賽，就再也不能錯過年底的錦標賽。」方力申在文末感言：「我熱愛游泳，衷心希望本港游泳運動發展得越來越蓬勃，預祝港隊在巴黎奧運會取得好成績。」

他的帖文已獲逾4600人讚好，商台DJ森美留言稱：「熱血沸騰」，育有一子的藝人呂慧儀更寫道：「小朋友每一年的進步都不可輕視，對比賽的參與機會不能一拖再拖。運動員不止是在競賽時才努力，而是全年無休止的堅持努力才能有大家看見的成績，怎可以被扼殺機會呢？感謝你為他們爭取。」

現年44歲的方力申，曾在2000年代表香港出戰悉尼奧運，他當年刷新200米背泳及400米個人混合泳的香港紀錄，兩項紀錄都保持了逾20年才被打破。今年2月他到多哈出戰世界先進游泳錦標賽，在男子200米背泳40至44歲組別勇奪銀牌。