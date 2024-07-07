美洲盃︱烏拉圭尾段十人應戰挫巴西入四強　一數據創新高醜陋地贏

歐洲國家盃（歐國盃）深夜悶戰連場，不少球迷認為香港時間早上舉行的美洲國家盃觀賞性更高，無奈今早上演的8強最矚目戲碼巴西大戰烏拉圭叫大家失望了，烏拉圭前鋒紐尼斯再次忘帶射門鞋，巴西前鋒缺少雲尼斯奧斯之下，攻勢亦乏善可陳，烏拉圭尾段十人應戰，90分鐘守住0：0，憑互射十二碼氣走巴西，晉級4強，下場與今屆表現突出的哥倫比亞爭入決賽。

巴西今屆表現教不少球迷失望，超級新星安迪歷今場踢足90分鐘，竟只得一次成功傳球，足見今場如何慘淡。



蘭迪斯魯莽踢洛迪高高斯領紅，烏拉圭尾段十人應戰。（路透社）

巴西缺雲尼斯奧斯如無牙老虎

巴西領軍人物尼馬仍在治療膝部十字韌帶傷患，今屆由雲尼斯奧斯和洛迪高高斯兩位年輕皇家馬德里翼鋒掛帥，他們在分組賽1勝2和，在D組不及2勝1和首名晉級的哥倫比亞，僅以次名出線，8強便要硬撼C組3戰全勝晉級的烏拉圭。

巴西在分組賽表現已不甚突出，今仗更有雲尼斯奧斯停賽，進攻火力進一步受削弱。結果烏拉圭是踢得更主動一隊，頭兩仗分組賽皆有入球的紐尼斯，再次在門前屢次失機，其中一次黃金機會，他的頭槌攻門又省中巴西守將米列達奧。巴西面對烏拉圭嚴密防守及勇悍攔截，踢來無甚板斧，加上烏拉圭門將洛捷特（Sergio Rochet）表現神勇，巴西全場只有7次射門，3次中目標，未能取得入球。

到底巴西這場表現有多慘淡，可以看一看以下這張圖：

取代雲尼斯奧斯任正選箭頭的安迪歷，全場只得一次成功傳球。（Ｘ）

安迪歷全場只有一次成功傳球，而且更只是……

取代雲尼斯奧斯打正箭頭的安迪歷，踢足全場竟只得一次成功傳球，數據網站Opta指出，安迪歷全場只有5次嘗試傳球，4次失敗，1次成功，傳球次數少得可憐，成功次數只得一次， Opta附上他傳球成功和失敗位置的顯示圖，並在社交媒體發文抵死地問大家：「安迪歷踢足90分鐘有一次成功傳球，你能估到是那一次嗎？」

從圖中可見，唯一成功傳球那次位置在中圈，傳球距離極短而且是向後傳，明顯是比賽開球時的一刻。如此一來，說明安迪歷僅在開球時成功傳球一次，接下來全場未能再次將皮球成功傳送給隊友。

安迪歷被賦予極高期望。（路透社）

烏拉圭球員興奮慶祝。（路透社）

烏拉圭犯規創今屆新高「辣招」見效

烏拉圭今場犯規多達26次，創下今屆賽事新紀錄，當中74分鐘蘭迪斯（Nahitan Nández）雙腳飛鏟踢跌洛迪高高斯，球證初時判罰黃牌，經VAR檢視後改判紅牌。烏拉圭十人應戰，沒有一點慌亂，78分鐘調出紐尼斯和小將柏利斯迪（Facundo Pellistri），換入31歲的華利拿（Guillermo Varela）補回蘭迪斯出場後的右閘空缺，並以30歲的進攻中場阿拉斯卡達（Giorgian de Arrascaeta）穩住局面，巴西就算搶回不少攻勢，烏拉圭仍成功捱至90分鐘。巴西今場也有15次犯規。

互射十二碼階段，巴西擁有利物浦門神艾利臣也沒用，巴西首個主射的米列達奧已射失，第三輪杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）亦射中柱，艾利臣縱擋出基文尼斯（José María Giménez）的一球，烏拉迪（Manuel Ugarte）射入後，烏拉圭以4：2擊敗巴西出線。

烏拉圭在「狂人」比爾沙領軍下，表現持續進步，今仗更成功氣走巴西，領軍殺入四強，今場不惜以犯規戰術迫得巴西未能施展長處，不過下一場要面對今屆暫時表現最突出的哥倫比亞，大家又要留意這位老帥又會想出什麼破敵之法。