歐國盃︱英格蘭挫瑞士晉級功臣　門將比克福特——水樽上的神奇貓紙

英格蘭在歐國盃八強與瑞士踢成1：1，靠互射十二碼5：3擊敗瑞士，瑞士由曼城守將艾簡治（Manuel Akanji）首個主射，卻被英軍門將比克福特（Jordan Pickford）撲出，即使之後法比安舒哈（Fabian Schar）、沙基利和安杜尼（Zeki Amdouni）悉數射入，由於英格蘭五射皆中，瑞士還是因而飲恨。

不少球迷都留意到，英格蘭門將比克福特的水樽上印有一張「貓紙」，他在互射十二碼前細看內容，他幾乎跟足當中指示，果然成為晉級四強的英雄。



英格蘭門將比克福特的水樽上印有一張「貓紙」，他在互射十二碼前細看內容。（Getty Images）

瑞士互射十二碼陣容出人意表 英軍門將照捉到路

近年大賽決賽周去到淘汰賽階段，不少門將都會在水樽貼上「貓紙」，以便重溫對手劊子手的主射習慣，比克福特這張「貓紙」內容相當細緻，有齊瑞士全隊主射的撲救貼士。瑞士排出一個出人意表的互射十二碼名單，先由艾簡治和舒哈兩位中堅球員先射，艾簡治從未在大賽主射十二碼，以為可以令對手「無路捉」，不料比克福特撲向左邊，瑞士主射的第一球十二碼，便被這位英格蘭門將撲出。

即使之後瑞士連入三球，英格蘭五人全中，比克福特一次成功撲救，足以助英軍互射十二碼以5：3勝出。今次已經是比克福特在大賽互射十二碼階段，面對14個對手之中的第四次成功撲救，守門員教練團隊的「貓紙」亦應記一功，事關「貓紙」在艾簡治名字之後寫上撲向左邊（dive left），比克福特跟着做，果然撲出艾簡治的射門。

英格蘭門將比克福特跟足「貓紙」指示，撲出艾簡治的十二碼。（Getty Images）

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非常神準的「貓紙」

比克福特成功撲出艾簡治的十二碼後，瑞士第二球由另一中堅舒哈主射，「貓紙」指示他應「扮撲向右，然後向左邊撲」（fake right, dive left），今次比克福特沒有跟隨，做了相反方向撲救，結果「捉錯路」被舒哈射入。

之後輪到沙基利主射，指示也是叫他向左邊飛撲，比克福特照做，雖然捉到路，但皮球去勢太勁，仍然入網。第四輪由安杜尼主射，「貓紙」指示是「先等一會，然後撲向左邊地波」 （Hold, dive left, go low），他也照做了，但安杜尼射向龍門中間，皮球入網。即使未能救出安杜尼的射門，「貓紙」叫他先等一會才撲，某程度上也估中安杜尼未必會向左右兩側射。

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比克福特只有一次不跟指示

英格蘭由高爾彭馬、比寧咸、沙卡、艾雲東尼和阿歷山大阿諾特主射，五人全部命中之下，瑞士不用射最後一輪，英格蘭已成功晉級。比克福特在面對四位對手，三次跟指示，一次成功撲救，足以助英格蘭晉級四強，連續兩屆歐國盃達到此階段，賽後他跟隊友一起興奮慶祝，而他水樽上的「神奇貓紙」，亦成為網上熱門話題。

互射十二碼前，比克福特自然成為攝影師焦點，他用毛巾緊緊包裹水樽，直播鏡頭下可見，他像個預備「出貓」的學生那樣，將毛巾翻開一點，然後才細心地閱讀水樽「貓紙」上的內容。

英格蘭門將比克福特興奮慶祝。（Getty Images）

英格蘭門將比克福特成英雄。（Getty Images）