烏克蘭跳高女神刷新塵封37年世績　教練籲留力奧運但堅持一跳達成

烏克蘭跳高女神馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）在周日（7日）的鑽石田徑聯賽巴黎站跳出新世界紀錄，以2.1米打破塵封37年的世績奪冠。前紀錄由保加利亞跳高傳奇高絲泰甸露娃（Stefka Kostadinova）保持，她在80年代多次刷新紀錄，於1987年的羅馬世錦賽創造了2.09米的世績，直至昨日才被馬胡奇克以1厘米之差打破。



馬胡奇克在周日的鑽石田徑聯賽刷新世界紀錄。（Getty Images）

馬胡奇克跳過2.1米後十分興奮。（Getty Images）

今場鑽石田徑聯賽巴黎站女子跳高是馬胡奇克與奧利絲拿格絲（Nicola Olyslagers）之爭。27歲的澳洲代表奧利絲拿格絲是東京奧運銀牌，更是今年室內田徑世錦賽金牌得主。22歲的馬胡奇克是東京奧運銅牌，去年在世錦賽奪金，但在今年的室內世錦則僅次奧利絲拿格絲得亞軍。

馬胡奇克與世界紀錄的成績合照。（Getty Images）

馬胡奇克披上烏克蘭國旗。（Getty Images）

在今場比賽，只有馬胡奇克與奧利絲拿格絲可以跳過2米大關。她們同樣憑第二次試跳跳到2.01米，之後兩人一齊挑戰2.03米，馬胡奇克在第二跳成功，而奧利絲拿格絲則3跳皆失敗，馬胡奇克鎖定金牌。之後，馬胡奇克挑戰自己，嘗試2.07米，在第二跳成功，創出個人最佳成績，她之前在2021年跳過2.06米。

然而，馬胡奇克並不滿足刷新PB，勇敢挑戰代表破世界紀錄的2.1米，結果她一跳得手，以1厘米之差打破了塵封37年的女子跳高世界紀錄。

前世界紀錄保持者是保加利亞跳高傳奇高絲泰甸露娃，她在80年代跳出2.07米，開展其破世績之旅，在1986年，她跳出2.08米刷新自己的紀錄，到1987年的羅馬世錦賽，她再將世界紀錄提高至2.09米。儘管過去30年運動科學不斷進步、體壇亦人才輩出，但一直未有人能夠打破高絲泰甸露娃的世績，直至昨日由馬胡奇克改寫。

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22歲的馬胡奇克賽後說：「感覺太奇妙了！這是難以置信的一跳，我第一次試跳就成功了！實在太不可思議，而且我之前嘗試2.07米時，第二跳就跳到，那個已經是我的個人最佳成績。」

「參加這次比賽時，我就感覺自己跳到2.07米，甚至2.1米。最終，我將烏克蘭寫入世界田徑的史冊。」

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馬胡奇克透露，由於巴黎奧運在即，教練叫她在今項賽事不要去得太盡，但她最終聽從自己內心，嘗試挑戰世界紀錄。她說：「教練跟我說，叫我或者應該停下來了，因為奧運很快就到，當然奧運是更加重要。不過，內心告訴我能夠做得到。老實講，我一直都很想試世界紀錄，而我第一跳就跳到。」