美國百米飛人奧運選拔賽奪金　兩次展示《遊戲王》卡牌引熱議

美國百米飛人賴奧斯（Noah Lyles），周一（24日）在奧運田徑選拔賽中奪冠，拿到巴黎奧運入場門票。他更因賽前從號碼布中拿出《遊戲王》卡牌，成為網絡熱話。賽後受訪時賴奧斯更表示，原來這是他與另一名田徑選手之間的打賭。



《遊戲王》卡牌與100米，相信很少有人能將兩者聯繫在一起。（路透社）

賴奧斯為2023田徑世錦賽100米、200米及4x100米的金牌得主，此前亦手握3面世錦賽短跑金牌。不過他在2020東京奧運表現不佳，100米最終名列第7，僅憑200米奪回一面銅牌。

這名26歲的短跑飛人近日成為網絡焦點之一，周日的首輪賽事，他便在起跑前從腋下拿出一張《遊戲王》卡牌，為知名的「青眼白龍」，當時便引來不少熱議。

首輪跑出9.92秒，並以第一名晉級決賽後，他這次從號碼布中拿出另一張知名卡牌「被封印的艾克佐迪亞（早期港譯：黑暗大法師）」，更跑出9.83秒，追平他去年8月在世錦賽創下的個人最佳成績。

事實上他向來都是知名日本動漫迷，曾在比賽中做出《龍珠》裏「龜波氣功」的動作，近期也模仿過《咒術迴戰》中五條悟的「領域展開」手勢。

他今次奪冠並獲奧運入場券，有望在巴黎一雪東京奧運之恥；賽後受訪時，賴奧斯表示原來這麼做是因為跟美國鉛球運動員Chase Ealey（又名Chase Jackson）有約定。

「我們打賭：如果我每一輪都拿出一張《遊戲王》卡牌的話，她也要在比賽中戴上李洛克（《火影忍者》人物）的標誌性腿套。」賴奧斯笑道。「現在我已履行我的部份，所以到她了。」

李洛克在《火影忍者》中解除腿套的名場面：

若之後Chase Ealey也履行承諾，並獲奧運資格的話，相信兩人這次打賭會成為一次佳話。