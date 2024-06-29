奧運｜22歲牙買加跑手選拔賽跑出9.77秒　躋身男子百米史上第9快

巴黎奧運在即，牙買加周六（29日）舉行田徑選拔賽，100米男子決賽由Kishane Thompson奪冠，這名年僅22歲的跑手跑出9.77秒，是今年最快的世界成績，亦為史上第9快。不過他賽後接受訪問時，表示其實按教練指示留力，奧運時應可跑得更快。



周四的首輪預選賽中，Kishane Thompson便跑出9.82秒，今次更以9.77秒創個人最佳成績，不過回看影片，能看到他衝線前明顯收步。

目前100米男子世界紀錄保持者為牙買加名將保特（Usain Bolt），他在2009年世錦賽跑出9.58秒，至今未有其他跑手能夠挑戰。

Kishane Thompson今次紀錄，讓他躋身歷史前十，與非洲紀錄保持者奧曼亞拉（Ferdinand Omanyala）並列第9，同時他也是牙買加史上第4快跑手，僅排在保持、約翰比歷克（Yohan Blake）及鮑威爾（Asafa Powell）之後。

賽後接受路透社訪問時，Kishane Thompson表示自己還可以跑得更快：「教練讓我在前60米全速衝刺便已經足夠，之後可以減速。因為我只需要拿到第二或第三就能入選，所以今晚的賽果沒有證明任何事，我只是跑了60米或70米，然後看看結果如何。」

他今次奪冠，意味將在巴黎迎來奧運首戰。這名牙買加新星此前未曾獲任何大賽獎牌，他亦認為自己還有不少進步空間：「這對我來說有點新鮮，但我正在慢慢掌握。」

Kishane Thompson在衝線前明顯收步，若能保持健康，相信奧運時能跑出更快成績。（X截圖）

保特退役之後，100米在近年鮮有突破，Kishane Thompson這次成績，亦是近兩年世界最快成績，美國跑手費特基利（Fred Kerley）在2022年6月24日，同樣跑出9.77秒，期間未有跑手能突破此成績。

再往上數，9.76秒前的紀錄，幾乎全是在2015年前創下，今次Kishane Thompson橫空出世，或能在巴黎奧運一戰成名，成為另一名牙買加短跑巨星。