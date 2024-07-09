華裔混血女將孫璐璐闖溫網八強　融合多國文化性格成就最大驚喜

孫璐璐（Lulu Sun）成為當今網壇最炙手可熱的新星，她是今屆溫網最大的黑馬，由資格賽起連贏7場，打入八強。晉級路上，世界排名123位的孫璐璐擊敗了世界排名第八的中國球手鄭欽文，又贏了2021年美網冠軍歲華裔混血美少女拉度簡奴（Emma Raducanu）。

23歲的孫璐璐強勢崛起，最令外界關注的是她多元化的背景，她自小接觸不同文化，表示中國母親給予她紀律與勤奮的特質，又繼承了克羅地亞父親悠閒與冷靜的性格。



孫璐璐在今屆溫網一舉成名。（Getty Images）

今屆溫網前，孫璐璐還是一位寂寂無名的球手，最佳大滿貫成績是今年澳網正賽正首圈，她在2022年參加過溫網資格賽，惜未能躋身正賽。在今屆賽事，她在資格賽3連捷，闖入正賽，首圈面對種子球手鄭欽文，先輸一盤4：6，本以為九死一生，但她連贏6：2及6：4晉級，締造今屆賽事最大的冷門。

「英國楊丞琳」拉度簡奴（右）在第四圈不敵孫璐璐。（Getty Images）

孫璐璐的爆發並非一時虛火，再贏烏克蘭的絲達露杜絲娃（Yuliia Starodubtseva及中國的朱琳，至第四圈再以盤數2：1擊敗另一名華裔混血美少女「英國楊丞琳」拉度簡奴，以黑馬姿態進軍八強，會跟克羅地亞球手域姬絲（Donna Vekic）爭入四強。

孫璐璐由資格賽打起，連贏7場，闖入溫網八強。（Getty Images）

「我沒有想過入到這個階段。」孫璐璐說：「我只是一場一場打上去。」

孫璐璐雖然擁有一個中國人的名字，但她代表的不是中國，而是新西蘭。她成為溫網史上首位躋身八強的新西蘭女球手。

新西蘭、中國、克羅地亞、瑞士、美國、英國……孫璐璐是一個什麼人？

孫璐璐出席溫網的記者會。（Getty Images）

孫璐璐多元化的背景要由她的外婆說起，在1998年，來自江西南昌的外婆在新西蘭南島小鎮蒂阿瑙（Te Anau）置業，故此有些內地網民戲稱她為「江西一姐」。在2001年，孫璐璐就在新西蘭出生，母親是中國人，父親是克羅地亞人。孫璐璐曾經在上海居住，至5歲隨母親到瑞士日內瓦定居，在歐洲成長，她的繼父是一位德國裔的英國人。她在瑞士讀書及接觸網球，並視這項運動為夢想及職業。

孫璐璐分享與「太姥姥」的合照。（Instagram）

疫情期間，她暫時放下夢想，到美國讀大學，在德克薩斯州大學奧斯汀分校修讀國際關係及全球研究。孫璐璐解釋，母親建議她追求網球夢前先要讀好書。她說：「母親一直告訴我們：『對的，體育是你們夢想，當然十分重要，但讀書同樣重要。』」在多元成長背後下，她懂得英語、普通話及法語，正學習韓語，未來還想再學日語。

孫璐璐說：「我很幸運，可以擁有這些背景。在小時候，我就已經通過家庭接觸到全世界。成長過程上，有時發現自己很難融入某一套特定的文化，但我現在擁抱不同文化的不同部分，是它們塑造了我。」

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「我的母親來自中國，很有紀律，又很勤奮。我的父親來自克羅地亞的海邊，很悠閒，又很冷靜，我覺得這是個幾好的組合。從母親身上，我得到活力及好勝心。瑞士是個中立的地方（做出平靜的手勢），而從新西蘭我就得到愛冒險的一面。」

「我很高興可以擁有那麼多不同的文化背景，儘管我不能100%精通這一種文化，這是不可能的，但很感激可以了解及擁有當中一些特質。」

孫璐璐成為今屆溫網最大黑馬。（路透社）

孫璐璐有資格代表很多國家，但她最終選擇了出生地新西蘭。她解釋：「真的是困難的選擇。我小時候在新西蘭住過，在那裏出生，我的家人仍住在那裏。我都在瑞士成長，兩個國家都是我親愛的。」

「我在南島出生，之後人生出現國際性的轉變，搬到瑞士。多年來，我跟新西蘭都有深厚的連結。我很多最難忘的回憶，都是與家人在新西蘭的自然奇觀中度過的時光。新西蘭是我渴望回歸的地方，在那裏我可以恢復及充電，重新獲得動力及靈感。」

孫璐璐在瑞士成長，但她決定代表新西蘭。（Getty Images）

孫璐璐也很感想瑞士的栽培，對瑞士也充滿熱愛、謝意及尊重，但她還是決定選新西蘭。她說：「代表新西蘭不只是一個職業生涯的選擇，這是我對自己根源及出生地的敬意。」在巴黎奧運，她會代表新西蘭參加女雙的比賽。

今次打入溫網八強，將改變孫璐璐的職業生涯，世界排名由百位以外升至接近50名，若果更進一步入四強，世界排名便可躋身40名內。目前，她打入溫網八強的獎金已經有37.5萬鎊，她之前職業生涯的獎金約31萬美元。

孫璐璐說：「入八強是重要的一步，因為帶來了鼓勵，也為所有新西蘭球手帶來目標。不只是我一個，整個國家的網球壇也可以看得更遠。」