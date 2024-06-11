費達拿獲頒榮譽博士　以網球喻人生勉勵學生：毫不費力只是神話

美國常春藤名校達特茅斯學院（Dartmouth College），周一（10日）迎來一名特別嘉賓——退役「網球天王」費達拿（Roger Federer）。

這名20次大滿貫冠軍得主，獲頒榮譽博士學位，並亦為畢業學生致辭。他談到職業生涯遭遇過不少敗仗，即便勝率近乎八成，得分率也只有54%，「完美是不可能的」。



達特茅斯學院綽號「Big Green」，綠色亦為其代表顏色。費達拿致辭時，笑言綠色與他契合，因為自己最喜歡草地，這句話出自8屆溫布頓網球公開賽冠軍口中，自然引來台下學生笑聲。

費達拿到美國，出席常春藤名校達特茅斯學院的畢業典禮。（路透社）

在這段25分鐘的演講中，「Dr. Roger」以網球切入人生，他因優雅的「單反」打法，經常被外界認為贏得「毫不費力」。

費達拿表示這是被誤解的「神話（Myth）」：「人們會說我的打法毫不費力，雖然大多時候這是一種讚美，但每當聽到他們說『他幾乎沒有出汗！』我會感到沮喪，因為我並非他們想像中般天賦橫溢。事實是，我必須非常努力，才能讓這一切看起來如此輕鬆。」

費達拿優雅的反手，似乎為外人帶來錯覺。（資料圖片／Getty Images）

他續表示，得到這樣的稱讚，是因為賽前熱身總是輕描淡寫，「人們認為我訓練時不太刻苦，但賽事之前，我在沒有任何人見到的地方勤力訓練，這種感覺你們在學校應該見過不少，就像你覺得同學不費吹灰之力就拿到『A』一樣。」

「希望你們明白到，所謂的毫不費力只是一種神話。我並不僅是依靠天賦取得今天的成就，而是嘗試超越我的對手。」

費達拿表示，人們眼中的「毫不費力」，其實只是一種誤解。（路透社）

所謂的完美並不存在，是費達拿這次演講的重要主題。這名瑞士球手曾奪20次男單大滿貫冠軍，是網球史上最成功選手之一，「我職業生涯曾參加1526場單打賽事，並勝出當中幾乎八成。那麼你覺得我拿到當中的多少分數？只有54%」。

「事實是，現實生活中你總會失敗，一分也好、一場比賽也好，或是一個球季、一份工作，就像過山車一樣會有起有落。即使世上最佳球手，他們也不會贏得每一分，因為他們知道自己會不斷遇上失敗，並從中學習。」

費達拿透露，他認為職業生涯中最慘痛的一場失利，是2008年面對拿度的溫網決賽，「有人認為這是史上最偉大比賽」。該次決賽，費達拿正力爭史無前例的溫網六連冠，但卻在自己最擅長的草地上，被「泥地王」以3：2擊敗。

2008年溫網決賽費達拿與拿度激戰五盤，是網球史上最著名賽事之一。（Getty Images）

他笑稱已不記得當時細節，似乎已豁達地往前看。次年他重奪溫網冠軍，並在2012、2017年再度封王，未有因當次失利備受打擊。

費達拿希望以自身經歷激勵及啟發學生：「二三十年後，我的頭髮可能已變白或是脫光，若你們在街上碰到我，我希望你們能截停我並說：『我是當日的達特茅斯2024屆畢業生，我永遠不會忘記那天。』」