網球｜祖高域半月板撕裂不足一個月極速復出　名列第二種子戰溫網

祖高域（Novak Djokovic）月初在法國網球公開賽中，因右膝半月板撕裂退賽，此前盛傳該名前「一哥」很大機會休戰下周開賽的溫網，不過溫網已將他列為次號種子，很大機會能夠出戰。祖高域本人亦在近日的兩場練習賽中亮相，似乎狀態甚佳，再次展現出他驚人的恢復能力。



溫布頓網球公開賽將於下周展開，祖高域會否參賽是外界焦點之一。他最近兩天與現任男單「一哥」冼拿（Jannik Sinner）、艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）等球星公開練習，看起來狀態不俗。

祖高域日前與艾卡拉斯一起練習。（Getty Images）

周五（28日）在表現賽中，他更以6：3、6：4直落兩盤，擊敗現時世界排名第5的麥維迪夫（Daniil Medvedev），似乎將會出戰下周的溫網正賽：「我能告訴你，我非常非常享受及高興，我已沒有痛楚。」

他表示出席這幾場訓練，是因為想自我測試恢復程度，並表示測試非常成功：「手術後這三個星期，我花費很多時間作康復運動。我一直想給自己一個去倫敦的機會，毫無疑問我的外科醫生在這三周裏是MVP，我每天都努力面對，並看看能恢復多少。」

祖高域還感謝不少給予幫助的運動員，包括美國「一哥」費斯（Taylor Fritz）、瑞士球手華雲卡（Stan Wawrinka）、冬奧滑雪金牌蓮絲禾恩（Lindsey Vonn），還有著名足球員伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）：「他們都非常友善地分享相關經驗，以及一些或許能幫到我的人的聯絡方式。」

麥維迪夫表示祖高域狀況不錯，但對他參戰有少許擔憂：「他看起來應該沒問題，你永不知道他感覺如何，而且溫網是一個五盤制的草地賽，對膝蓋而言不容易應付，所以我也不知道比賽情況會如何。」

祖高域右膝仍戴上護膝，不過從影片可看到他狀態不錯。（Getty Images）

去年帶傷奪澳網後，祖高域便被透露後大腿筋有3厘米撕裂，驚人意志力及身體承受能力震驚不少球迷；今次他在月初被診斷出半月板撕裂，至如今復出參戰溫網，中間僅相隔三個星期，身體復原能力同樣令人驚嘆。

祖高域在今次溫網被列為第2號種子，The Athletics引述BetMGM資料，祖高域男單奪冠賠率排名第3，排在冼拿及艾卡拉斯之後。若他能在今次溫網封王，將是個人第8次在此處奪冠，追平「網球天王」費達拿紀錄之餘，亦會是他生涯第25個大滿貫錦標。