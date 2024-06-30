溫布頓兩前冠軍攜子重遊舊地「面目全非」　她仍漂亮得讓人心動

一年一度英國網球盛事，得讓人心動每年都吸引大量名人觀戰，今年兩位前女子單打冠軍不約而同帶同年幼兒子到場，其中一人被小報形容為「看來難以辨認」（looks unrecognisable），這個說法其實純粹為刷流量，因為溫網選手按傳統須穿上全白球衣作賽，而這位前冠軍一身黑衣到場。

即使衣著跟球員年代截然不同，頭髮顏色亦不再一樣，時隔廿年，她依然漂亮動人。



舒拉寶娃帶兒子Theodore到場，在冠軍欄向他展示自己的名字。（IG）

金髮美少女形象深入民心

說到這裏，相信心水清的球迷都應該猜到說的就是2004年溫布頓女單冠軍舒拉寶娃（Maria Sharapova）。即使球員生涯尾聲受禁藥事件影響名聲，世人仍難忘17歲的她在2004年溫布頓決賽擊敗莎蓮娜威廉絲，勇奪冠軍一幕。

一頭金髮配上精緻面孔和甜美笑容，與球場上的勇悍而強勁形成強烈對比，舒拉寶娃曾經俘虜全世界球迷的心。

2004年，17歲的舒拉寶娃贏得溫布頓女單冠軍。（Getty Images）

舒拉寶娃「美媽」新造型耳目一新

與威廉絲姊妹處於同一年代，加上不時受傷患困擾，依然能夠5次贏得大滿貫錦標，已是了不起的成就。有點可惜的是，生涯後段的禁藥風波惹來爭議，終在2020年退役，同年跟英國商人男友Alexander Gilkes訂婚，並在2022年7月誕下兒子Theodore。

轉眼間20年過去，舒拉寶娃帶兒子重返All England Club，她一身黑色上衣、深色格仔裙，以及一頭長長棕髮，有別當年金髮碧眼的美少女形象，不變的是她仍是眾人目光焦點，漂亮得讓人心動。

舒拉寶娃形象有別當年，美麗卻依然。（IG）

她和溫布頓官方IG均有上載照片，舒娃加上一句：「My heart is full」，姑且譯作「心滿意足」，她在帖文上載的最後一張相，正是她跟兒子和Alexander Gilkes的「全家福」，昔日的強悍美少女，如今已是嫵媚動人的媽媽。

2021年溫布頓女單冠軍芭迪同樣攜子重遊舊地，一身T恤短褲「平民」打扮也許較舒娃更難辨認。（截圖）

芭迪「平民造型」也許更難辨認

另一位溫網前女單冠軍、2021年得主芭迪（Ashleigh Barty）同樣攜子重遊舊地，兩年前這位澳洲名將在盛年毅然退役，並跟高爾夫球手Garry Kissick結婚，兒子Hayden去年7月出生。芭迪一身T恤短褲跟丈夫和兒子到場，比起舒拉寶娃，芭迪的「平民」打扮也許更難辨認。

跟37歲的舒拉寶娃純粹當遊客不同，28歲的芭迪今次會跟多年雙打拍檔Casey Dellacqua再次合作，出戰邀請賽雙打賽事，並為英國廣播公司（BBC）擔任嘉賓評述。