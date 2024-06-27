網球｜前法網女單冠軍發球離譜失誤　網民：或史上最差雙錯誤

前法網單打冠軍﹑拉脫維亞女子網球手奧絲達賓高（Jelena Ostapenko），曾經攀上過世界第5，但之後表現下滑，身型更大幅「走樣」，大賽經常首輪出局。

她最近在英國伊斯特本網球國際賽中因一次離奇發球失誤，突再成為媒體焦點。



奧絲達賓高近年表現稍微回勇，不過今仗卻爆冷落敗，更有一次令人匪夷所思的失誤。（Getty Images）

自2017奪法網冠軍後，奧絲達賓高在女單成績平平，未曾打入過任何大滿貫賽事決賽，逐漸淡出大眾視野，人們對她的印象大多停留在突然「大咗個碼」。

這名27歲的拉脫維亞球手近年狀態逐漸回勇，去年在兩項女單賽事中打入八強，今年初又在澳網女雙獲亞軍，現時女單世界排名已回到第13；今次伊斯特本網球國際賽，她被列為第5號種子，首輪直落以2：0晉級後，卻在16強不敵排名32的英國美女球手姬蒂包奧達（Katie Boulter）。

然而首盤第九局，雙方戰成40：40同分的關鍵時刻，奧絲達賓高竟在發球時打出一次「或史上最差發球雙錯誤（Double Fault）」，令人大跌眼鏡。

她並非僅僅是開出界、打空氣或是落網，而是直接打向另一邊，連場區都打不中，網球直接出界，隨即引起觀眾一陣驚嘆，奧絲達賓高本人則是略顯尷尬地搔了搔鼻子。

相關影片在網絡上獲不少網民關注，有人開玩笑稱相差不遠，會為此發起挑戰（challenge）；更有「這是世界第13的實力？」、「像盧卡古在今屆歐國盃的表現」等留言。

27歲的奧絲達賓高不復當年勇。（路透社）

有趣的是，有人發現迪亞科（Frances Tiafoe）兩年前也有過相同舉動，而且是在同一賽事、同一球場、同一場地，甚至還是同一方向，笑稱她是向該名美國球手致敬。