歐國盃｜法國保守踢法闖四強遭批沉悶　迪甘斯懶理輿論只重視結果

不經不覺，歐洲國家盃已經進入最後階段，基利安麥巴比領軍的法國順利躋身四強，今晚（9日）深夜將與西班牙爭入決賽。法國今屆踢法保守，至今僅入3球，其中兩球更是烏龍球，面對外界輿論壓力，主帥迪甘斯（Didier Deschamps）一於少理，表明成績大於一切。



歐洲國家盃四強



西班牙 對 法國

今晚深夜3時

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法國備戰對西班牙的歐國盃四強戰。（Getty Images）

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以今屆歐國盃表現，若然要球迷在英格蘭與法國之間二選一，相信球迷們都十分頭痕。縱然法國前線擁有麥巴比﹑基沙文﹑奧士文尼迪比利等球星，但今屆僅攻入3球，其中兩球來自對方的烏龍球，以及麥巴比對波蘭時攻入的12碼，至今仍未從生波入波。要數法國隊今屆較為印象深刻的畫面，應該是麥巴比的法國國旗面罩。

法國今屆歐國盃5場賽事僅入3球，照樣打入最後四強。（Getty Images）

以結果為目標，是不少強隊在今屆歐國盃的取態，他們不太介意踢法不漂亮，只要贏波晉級就可以。法國主帥迪甘斯出席賽前記者會時，被問及有沒有聽到外界的聲音時，他再次強調成績才是最重要。

「如果你覺得沉悶，觀看其他球賽吧，你大可以不收看，完全沒有問題。今屆是特別的歐國盃，每場賽事都入球不多，與以往有所不同，但我們希望令法國人民從成績中感到高興，尤其是在國家經歷困難的這段日子。」以上問題是由一名瑞典記者提問，迪甘斯坦言就算對方感到沉悶，但他完全不在乎。

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踢法沉悶？迪甘斯根本不介意。（Getty Images）

迪甘斯為麥巴比上場被換解畫

法國在八強戰與葡萄牙踢足120分鐘，結果互射12碼險勝晉級，而隊長麥巴比在加時階段被調離場，迪甘斯指對方只是有點疲倦。「如今已經是季尾，他（麥巴比）本身背部有傷，早前又撞傷鼻子，加上他已踢了110分鐘，我們想他有點時間休息。對西班牙一仗他一定上場，他將會在場上付出110%的努力。」

麥巴比在歐國盃首戰已經觸傷鼻子，餘下時間需要戴面罩比賽，無疑是對他的一個挑戰，迪甘斯指對方適應需時，畢竟戴上面罩後視野不一樣，而鼻子傷勢已經愈來愈好。

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麥巴比上場加時被調離場。（路透社）