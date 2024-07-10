美洲國家盃｜美斯入球領阿根廷入決賽　球王盛讚隊友：真的很出色

美洲國家盃4強，在美斯（Lionel Messi，又譯梅西）入球下，衛冕的阿根廷2：0擊敗加拿大，殺入決賽，有望達成連續3項大賽奪冠的壯舉。



22分鐘，迪保羅在中圈直傳，祖利安艾華利斯在峨嵋月頂接球後加速擺脫對手，入禁區後一扣再起腳，清脆射成1：0。

換邊後到55分鐘，加拿大球員一次解圍不遠，安素費南迪斯在禁區頂截得皮球，控定即起腳勁射，門將本來捉到路，惟美斯在門前加一腳改變方向，皮球就此入網，雖然加拿大最後階段有不少入球機會，但阿根廷最終以2：0獲勝，殺入決賽。

祖利安艾華利斯為阿根廷打開紀錄。（路透社）

目前世界排名第一的阿根廷，早年曾因連年在國際賽失利，美斯屢被批評。不過該國近年在國際賽戰績轉趨輝煌，在2021年奪得28年以來第一個美洲盃冠軍，翌年再贏得世界盃。今次也是近8屆美洲盃，阿根廷第6次打入決賽，非常穩定，且在經過早年連年在決賽失利，終於以目前的陣容連奪錦標。

37歲的美斯有望連奪第三個國際大賽冠軍。（路透社）

美斯現年37歲，由於下屆美洲盃於2028年舉行，雖然他未言退，但這一屆有機會是他最後一次出戰美洲國家盃，且看他能否成功衛冕洲際冠軍。阿根廷在決賽的對手將會是另一場4強賽事——烏拉圭對阿根廷的勝方，這場4強會在香港時間周四（11日）早上8時展開，決賽則會在香港時間下周一（15日）早上8時舉行。

美斯盛讚隊友幫助老將們打入一次又一次決賽。（路透社）

美斯今仗攻入了個人今屆美洲盃第一球、也是生涯第14個美洲盃入球，他賽後大讚這一代阿根廷國家隊：「因着這支球隊、阿根廷國家隊所做到的，令包括我、迪馬利亞和奧達文迪這班老將以前參與過的決賽，變得更有意義。」美斯、迪馬利亞一代入過不少決賽，都只能獲得亞軍，無疑對現在的隊友心存感激，「現在阿根廷又入一個決賽了，真的很出色。」

他續道：「老實說，今屆賽事很難踢，大家實力前所未有地平均，球場質素不佳，而且天氣很熱，都令比賽很難踢。而我們又入了決賽，是一件值得享受的事。」