38歲香港男子行富士山遇低溫症　電視台直擊救援時刻：佢抽筋呀

有日本電視台拍到，一位香港登山客在7月10日行富士山期間出意外，患上低溫症，被救到入九合目的山屋，幸好他的情況好轉。



日本電視台NTV的片段影到，在7月10日晚上，一位香港男子在兩人扶持下上到九合目的山屋。（網上片段截圖）

那名香港男子被救到山屋，片段中聽到不少人用廣東話說話。（網上片段截圖）

據日本電視台NTV的片段，事發位於海拔約3460米高、富士宮線九合目的萬年雪山莊，當時天色漸暗，室外能見度很低，刮起強風。數人突然跑出去，不久一名38歲的香港男子在兩人扶持下上到萬年雪山莊。入到室內後，其他登山人士以廣東話說「冇事冇事」、「瞓喺地下」、「佢抽筋呀」。

有人餵上熱飲。（網上片段截圖）

另一日本電視台SBS新聞的片段亦影到救人的時刻。（網上片段截圖）

另一日本電視台SBS新聞的片段亦影到救人的時刻。（網上片段截圖）

其他人為該男子蓋上毛毯保暖。（網上片段截圖）

那名香港男子臥在山屋的地上，被蓋上毛毯保暖，有人用膠匙羹餵他熱飲，有人說：「畀你暖下同補充糖分。」報道稱，該香港男子是首次爬富士山，中途患上低溫症，幸好他被救到山小屋後情況好轉，恢復體溫。

有參與救援的人向電視台表示：「如果我們不去救他，他根本行不到。我覺得情況很危險，危及他的性命。」

「很高興他的體溫已經回復正常。」

富士山在靜岡縣一側的路線在7月10日正式開放，包括富士宮線、須走線及御殿場線，而山梨縣一側的吉田線在7月1日起已開放。一名58歲任職工業貿易署的香港男子在7月8日晚沿吉田線登山期間，在八合目附近不適並證實不治，為今年富士山開山後首宗死亡個案。

據SBS新聞報道，在靜岡縣開山第一日就出現暴風雨天氣，在7月10日不少人停止登山，到山屋躲避。靜岡縣警方透露，在開山頭兩日，他們救了4人，其中3人死亡，這些男子年齡由40多歲至70多歲。

SBS新聞的採訪人員亦目擊38歲香港男子獲救入山屋的一刻，報道表示經救援後，該男子蒼白的臉色恢復出正常，在7月11日中午可以自行下山。