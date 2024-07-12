38歲香港男子行富士山遇低溫症 電視台直擊救援時刻：佢抽筋呀
撰文：威廉神
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有日本電視台拍到，一位香港登山客在7月10日行富士山期間出意外，患上低溫症，被救到入九合目的山屋，幸好他的情況好轉。
據日本電視台NTV的片段，事發位於海拔約3460米高、富士宮線九合目的萬年雪山莊，當時天色漸暗，室外能見度很低，刮起強風。數人突然跑出去，不久一名38歲的香港男子在兩人扶持下上到萬年雪山莊。入到室內後，其他登山人士以廣東話說「冇事冇事」、「瞓喺地下」、「佢抽筋呀」。
那名香港男子臥在山屋的地上，被蓋上毛毯保暖，有人用膠匙羹餵他熱飲，有人說：「畀你暖下同補充糖分。」報道稱，該香港男子是首次爬富士山，中途患上低溫症，幸好他被救到山小屋後情況好轉，恢復體溫。
有參與救援的人向電視台表示：「如果我們不去救他，他根本行不到。我覺得情況很危險，危及他的性命。」
「很高興他的體溫已經回復正常。」
富士山在靜岡縣一側的路線在7月10日正式開放，包括富士宮線、須走線及御殿場線，而山梨縣一側的吉田線在7月1日起已開放。一名58歲任職工業貿易署的香港男子在7月8日晚沿吉田線登山期間，在八合目附近不適並證實不治，為今年富士山開山後首宗死亡個案。
據SBS新聞報道，在靜岡縣開山第一日就出現暴風雨天氣，在7月10日不少人停止登山，到山屋躲避。靜岡縣警方透露，在開山頭兩日，他們救了4人，其中3人死亡，這些男子年齡由40多歲至70多歲。
SBS新聞的採訪人員亦目擊38歲香港男子獲救入山屋的一刻，報道表示經救援後，該男子蒼白的臉色恢復出正常，在7月11日中午可以自行下山。
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