專訪富士山救人香港登山領隊　從死亡邊緣拯救萍水相逢香港行山客

富士山上，香港人救香港人。

香港登山領隊Hiro Cheung在7月10日帶團由富士宮線登日本最高峰富士山，下午在海拔3460米高九合目的山屋得悉有港人抽筋，前往援助，發現對方情況比想像中嚴重，已失溫躺在山路上，手腳動彈不得，意識微弱。在惡劣如香港10號風球的天氣下，Hiro與一位任職消防員的團友以及一名山屋職員合力，將那位港人搬上山屋。他感嘆若果當時沒有主動行去援助，那人恐怕凶多吉少。

Hiro表示當日下午3時至5時天氣急劇轉壞，剛好那傷者抽筋難以趕去山屋避風，才出現如此嚴重的事故。對於網民批評登山意外者不自量力，他表示那位傷者一行4人上山，裝備完善，有準備好行程計劃，求救部署亦得當，故才能獲救脫險。



香港登山領隊Hiro Cheung（圖）在7月10日帶團登富士山，在九合目救了一位低溫症、動彈不得的香港登山客。（受訪者提供）

日本電視台報道，在7月10日晚，有一位38歲香港男子登富士山期間患低溫症，被救入九合目的萬年雪山莊，及後情況好轉，翌日自行落山。香港登山領隊Hiro那天剛好帶團登富士山，上到萬年雪山莊休息，得聞有其他港人登山不適，他是第一個趕往救助那低溫症登山客的人。

位於富士山富士宮線九合目的萬年雪山莊。（受訪者提供）

Hiro的團隊當日早上10時半開始登山，大約下午4時15分全員抵達萬年雪山莊。事發前，他在途中遇過傷者一行4人，他們都有交流登山心得。在八合目相遇後，Hiro的團隊早一步往上攀，也早一步到九合目。下午5時10分左右，Hiro見到3名女登山客來到萬年雪山莊，其中兩人是傷者的隊友，她們有輕微低溫症狀。她們暖一暖身子後，其中一人表示還有兩名男隊友正行上來，其中一名男隊友抽筋。

Hiro表示一開始未意識到嚴重性，他說：「她純粹表示有一個山友抽筋，暫時行不到，另一個山友就陪他休息。」但他見天色漸晚，而且外面的風速升到秒速30米，即時速超過100公里。他續說：「即是差不多10號風球。我覺得不對勁，那兩個人還未上到來，其中一個有抽筋。我下意識就跟團友說不打緊，我落去幫一幫手。」

Hiro表示行到七合目的天氣仍不錯。（受訪者提供）

由八合目上九合目的路上，天氣急速惡化。（受訪者提供）

Hiro沒有帶太多裝備出去，以為最多去到扶一扶傷者，或者幫他揹背囊。出到山屋外，雨勢不大，但仍吹烈風。沿山路向下行150米，見到一人坐在一塊岩石後避風，意識清醒，他憶述：「（那人）直接表示叫救命，另外有個朋友倒臥地上。我再望遠少少，大約就在15米距離之外，最嚴重的傷者就躺在登山道上。」

Hiro趕過來，發現那倒地傷者尚有意識，能夠回答姓名，但全身動彈不得，連舉高手及轉頭也做不到。Hiro說：「他的低溫症嚴重，他告訴我走不動，沒有力氣，兩隻腳很痛，因為抽筋，而且很冷。」

Hiro帶團由八合目上九合目期間，山路已被雲霧封鎖。（受訪者提供）

Hiro發現天氣變差得快，已經叫狀態好的團友先行上山屋，他陪伴最慢的團友行，在下午4時許抵達山屋。安頓好自己的團友後，Hiro在5時許出山屋救人。（受訪者提供）

若果來遲一點，那名傷者是否有性命危機，Hiro說：「其實我見到他的時候都好『抆』，都不需要什麼隱瞞，他當時的情況……已經控制不到全身肌肉，其實反應已經很微弱。」

最初，Hiro跟傷者的朋友一起，嘗試將傷者搬運上山屋，但行了30米，那位傷者朋友也力竭了。他只好用手機向山屋的團友求救，請山屋派人來幫助，但山屋表示無能為力，他們不會派員工冒險在惡劣天氣下救人。幸好Hiro的其中一位團友是消防員，自告奮勇下來幫忙。

Hiro與消防員團友先把行到路的傷者朋友送回山屋，而很幸運地，有位山屋職員願意跟Hiro及消防員團友再落去救人，「我叫他二當家，跟我很熟絡的，請纓幫忙。如是者，我們3人落去再將躺在地上的那位，慢慢一路移動上來」。試過一個人拖，又試過兩個人夾，又試過抬，他們用盡不用方式搬運傷者，「其實都是行幾步、跌一跌」。在崎嶇的山路加上惡劣天氣下，他們在晚上7時15分左右抵達山屋，離發現傷者那刻已相隔1小時45分鐘。

「始終我們位處3460米高，都會有高反（高山反應），空氣比較稀薄，以我們的能力，只可以幫他一路一路上去，不可以完全盡力，否則我們都會出現問題。」Hiro說：「上到山屋已經放下心頭大石，但前期比較困難，我都沒有百分百信心可以帶到他上山屋。」

38歲香港男子行富士山遇低溫症 電視台直擊救援時刻：佢抽筋呀

日本電視台NTV的片段影到，在7月10日晚上，一位香港男子在兩人扶持下上到九合目的山屋。（網上片段截圖）

那名香港男子被救到山屋，片段中聽到不少人用廣東話說話。（網上片段截圖）

入到山屋，他們安排傷者坐在地上，馬上為他脫去濕透的衣服，換上乾的保暖衣物，再蓋毛巾，又給他喝暖水，還有暖水樽去溫暖他的手腳。Hiro表示：「（傷者）當時是不斷表示想睡覺，意識有少許模糊，但我們鼓勵他，他的朋友也一直跟他聊天，其實他的意志一直很強，十分合作，有做的，有一起幫忙。」大約1小時後，傷者回復清醒，開始說到句子，血含氧量亦由最初的80升到92。經過一晚休息後，傷者翌日已經可以與朋友自行落山，安全回到五合目。

有人餵上熱飲。（網上片段截圖）

另一日本電視台SBS新聞的片段亦影到救人的時刻。（網上片段截圖）

其他人為該男子蓋上毛毯保暖。（網上片段截圖）

Hiro有豐富的登山領隊經驗，只是富士山已經上過19次。他留意到，有網民批評傷者行山不自量力，但據他觀察，傷者一行4人結伴同行，準備充足，有足夠的保暖裝備，而且做好行程計劃，並非貿貿然上山，只是人類始終敵不過變化萬千的大自然。

「由（7月10日下午）3時至5時，那段時間的天氣變得很差，差的程度超出任何預測。」他說：「比香港的10號風球再強一點，最大問題是夾雜了雨，那一刻下了一場很大的雨。」在那種天氣，任何防水裝備也沒有效用。

Hiro慶幸他的團隊早一步到達九合目山屋，但傷者一行人就遇到正最壞的天氣。在那個環境，應該要盡快到山屋避風避雨，但偏偏那時候傷者抽筋，無法前進，「只是真的遇到一個他們處理不到的惡劣天氣」。

不過，Hiro讚賞傷者一行人作出了最好的求救決定，避免最壞的結果。「最差的情況不是一個人，如果死，其實是兩個人死，因為他朋友一路在陪伴他。其實他們已經安排得好好，先找了兩個最弱、女孩子上來求救，兩個女孩子頂住上到來山屋，告訴我們發生了這件事。幸運地，大家都是香港人，我自己有能力落到去幫助他們。」

Hiro表示，以他一人之力相信救不到傷者回山屋，慶幸他的團隊有消防員，後者又樂意幫忙，而且山屋最終亦派了「二當家」下來，所以在多個幸運加上傷者團隊做對決定，才令到這宗意外沒有走向更差的結局。「我一定要讚他們4個，是他們4個救到自己。因為他們派了兩個女孩子上來，而不是因為要共同進退，3個人死守在一個行不動的朋友身邊。如果他們那樣選擇，可能是4個（死亡）。」