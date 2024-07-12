今日新聞8分鐘｜富士山再有港人出事｜多啦A夢80個造型雕塑搶先睇

美田邨單位疑拖板漏電起火 疏散近2百人包括幼稚園學生

今日（12日）早上9時58分，沙田大圍美田邨美庭樓7樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙，多人報案求助。消防員派出一條喉及一隊煙帽隊撲救，於21分鐘後將火救熄。其間疏散約190人，包括樓下一間幼稚園約100名師生。住在起火單位旁邊的老翁不良於行，坐擔架床在場休息。現場消息指，懷疑廁所內有拖板濕水導致漏電起火。

沙田坳道近法藏寺地盤工業意外 男工跌落斜坡 頭傷送院

黃大仙發生工人墮坡意外。今日（12日）凌晨零時許，一名70歲男工人在沙田坳道175號法藏寺附近一個地盤工作，期間懷疑不慎跌落約2米高斜坡，頭部和口受傷。消防及救護員接報到場，將傷者救回路面，所幸傷者仍然清醒，經在場包紮，傷者隨後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

荃灣路的士捱運魚車撞 出九龍交通一度受阻

今日（12日）早上7時10分 ，荃灣路往九龍方向、晉昇工業大廈對開，一輛的士及運魚貨車相撞。的士車尾被撞凹，玻璃脫落。現場消息指，當時的士及貨車沿中線行駛，其間疑的士收慢，運魚車收掣不及撞上。的士司機輕傷，在場接受治理後拒絕送院；警方在場調查事件。

藍田私家車衝斑馬線險撞學校交通督導員 警拘兩人包括男「學神」

社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝時間為本周一（8日）早上8時許，當時片主沿藍田安田街右線往平田邨方向行駛，駛至藍田循道衛理小學對開時，左線有一輛白色私家車快速駛過，直衝斑馬線。當時斑馬線上一名身穿橙色反光背心、手持「Stop 停」指示牌的學校交通督導員，亦被嚇得退後一步。

有片｜旺角毒品車司機遇查欲逃 3警合力制服：唔好郁，放低把刀

昨日（11日）下午，警方西九龍衝鋒隊在旺角上海街513號對開，截查一名平治私家車的男司機。惟男司機企圖逃跑，最終由警員制服及拘捕，並在車內檢獲一批「太空油」的電子煙彈及攻擊性武器。社交平台流傳一段事發時的片段，拍攝到警方制服男司機的過程，要3人合力將他撳在地上。

翠屏北邨險墮樓｜老翁腳勾晾衫架嗌救命 大隻仔衝入屋救人

觀塘翠屏北邨翠柳樓今午（12日）發生驚險墮樓案，穿白背心的老翁疑晾衫期間意外失足跌出窗外，在晾衫架倒豎蔥式「吊吊揈」。得知事發經過的鄰居向《香港01》記者憶述，當時老翁只得腳部「勾」着晾衫架，高聲驚叫「救命」，對落兩層單位一名「大隻仔」聽到叫聲即跑上樓，幸老翁未有鎖上單位大閘，「大隻仔」得以衝入單位捉住老翁以防他墮樓。

富士山開山迄今4死 再有香港人出事躺地無法動 疑因這病症出事

日本富士山的山梨一側1日開放登山後，靜岡一側也於10日開山，吸引大批登山客攻頂。但才開山沒多久，就已經傳出4起死亡意外。山小屋也陸續接收到身體不適的登山客，救難人員忙翻。

遊客違規放無人機 內蒙騎手一箭擊落 網民讚：射機英雄傳

有網民反映，近日在內蒙古呼倫貝爾觀看大型馬術表演時，有無人機一直在上空盤旋，主持人暫停演出並多番警告無果，最終一位騎馬男子射箭擊落無人機。7月11日，景區工作人員介紹，無人機會令馬匹受驚，且該處屬於邊境地區，不允許無人機飛行，主持人多番勸告無效，才用箭射落無人機。

多啦A夢展覽｜搶先看約80個造型雕塑 粉絲今早趕到拍攝打卡

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」將於明日（13日，星期六）開始，主辦機構今早（12日)舉行開幕禮。位於星光大道暨海濱的免費展區內雕塑最矚目，有34個動漫多啦A夢及10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，以巨型漫畫列陣，映襯維港天際線，一早吸引粉絲到場觀看及打卡。

精神健康｜九龍城小店設潛意識卡牌體驗 與專家歎住啡「心」度遊

近年愈來愈多香港人關注精神及情緒健康，錫安社會服務處勗勵軒輔導中心的「Sou-fu精神心理健康服務計劃」，與九龍城小店Homebrown Cafe and Bistro合作，在6月至8月期間，於店內舉辦「Explore the City Pure True 探索城中『心』度遊」，免費提供體驗潛意識卡牌解讀及專業心理輔導。