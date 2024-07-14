美洲盃｜烏拉圭十二碼挫加拿大奪季軍　蘇亞雷斯絕地追和做英雄

美洲國家盃在香港時間周日早上（14日）上演季軍戰，由烏拉圭對加拿大，烏拉圭老將蘇亞雷斯（Luis Suarez）成為賽事英雄，或成為他在國家隊的告別戰。



這場美洲盃季軍戰，烏拉圭8分鐘便由中場賓坦古亞打開紀錄，不過加拿大在22分鐘由伊斯馬爾高尼追和，換邊後兩軍膠着，直至80分鐘，高尼一記遠射被救出，約拿芬大衛補中，令加拿大反超前2：1。

蘇亞雷斯成為烏拉圭在季軍戰的英雄。（路透社）

未料加拿大領先後，後防表現越見鬆散，終在補時3分鐘，烏拉圭一次右路攻勢傳中，蘇亞雷斯入楔無人看管下撞射入網，絕地追和成2：2，將比賽帶入互射十二碼，最終加拿大在高尼和阿方素戴維斯都射失、烏拉圭4輪全中之下，由烏拉圭捧得今屆美洲盃季軍。

蘇亞雷斯（左）賽後與隊友逐個問好，被視作是即將離開國家隊的預兆。（路透社）

37歲的蘇亞雷斯不僅為烏拉圭絕地追和、也射入互射十二碼的最後一球，獲選為賽事最有價值球員，同時以37歲171日之齡，刷新美洲盃最年長入球球員紀錄。

蘇亞雷斯為烏拉圭上陣142場，列隊史第二，而生涯69個國家隊入球，也使他成為烏拉圭首席射手，儘管他未曾宣布會在今屆美洲盃後由國家隊退役，但今仗賽後，隊友將他高高拋起慶祝、並且續個道賀的畫面，西班牙《馬卡報》如此評道：「一切都指向這（蘇亞雷斯從國家隊退役）即將發生」。