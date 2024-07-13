凱特王妃預告現身溫布頓頒男單錦標 確認患癌後第二次公開露面
撰文：趙子晉
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威爾斯王妃凱特是溫布頓網球賽的常客，但她在今年確診患癌，今年溫網未見王妃的身影。肯辛頓宮（Kensington Palace）確認，凱特將出席周日（14日）的男單決賽，並且擔任頒獎嘉賓。
溫布頓男單決賽︱凱特王妃任頒獎嘉賓勁搶鏡 費達拿球迷熱愛網球
英國威爾斯王妃凱特自3月公布患癌後，一直接受治療，直至上月才首度公開露面，現身英王查理斯三世的壽辰慶祝活動。
肯辛頓宮發聲明指，凱特王妃將在周日出席溫布頓男單決賽，同時擔任頒獎嘉賓，亦是她自患癌後的第二次公開露面。
熱愛網球的凱特，是溫布頓常客，與威廉王子結婚後，2016年接任成為全英網球會的贊助人，即使威廉不在側，不時在溫網的觀眾席看到她的身影。凱特上一次缺席溫網，已經是2013年，當年她懷有喬治小王子，在醫生的勸告下無法到場。
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