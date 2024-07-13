巴黎奧運｜乒乓球必看三大焦點　他們打的不只是比賽，更是人生

巴黎奧運乒乓球賽，三大必看焦點。

他們不是獎牌熱門，但活了幾十年，難道還不成故事？



巴黎奧運乒乓球｜波爾（德國） 43歲

德國乒乓球手波爾。（Getty Images）

從七戰奧運的履歷看，43歲的波爾是「年輕」的。

繼瑞典的皮爾遜（Jörgen Persson）、克羅地亞的柏拉莫歷（Zoran Primorac）、比利時的塞夫（Jean-Michel Saive）及尼日利亞的托利奧拿（Segun Toriola）與奧蘇妮姬（Olufunke Oshonaike）後，成為第六名七戰奧運的乒乓球手，波爾出道早、成名早，2000年於悉尼首次踏足五環舞台時，他才19歲。

無法像瑞典名將瓦爾德奈爾、韓國好手柳承敏般撼動中國乒乓的霸業，或許是波爾職業生涯的遺憾，但七屆賽事累積男子團體2銀2銅，見證師兄羅斯科夫從悉尼和雅典奧運的隊友，變成德國國家隊總教練，並曾奪得2017年國際乒聯年度最佳教練殊榮，也看着師弟奧恰洛夫由新星變成主力，兩度奪得奧運男單銅牌（2012、2020），如今亦已年屆35歲，波爾無疑是德國乒乓球史上最偉大的傳奇之一，巴黎奧運之後，他亦將高掛球拍。

「是時候了。過去的常說，十分害怕這天來臨，但我知道，這是無可避免的。我將在我的第七個奧運後退後。儘管勝負不是我最在意的，但非常感恩我過去得到許多勝利。」波爾說。

巴黎奧運，波爾只出戰男子團體賽，賽事於8月5日至8月9日舉行。

巴黎奧運乒乓球｜曾志英（智利） 58歲

智利乒乓球員曾志英。（Instagram：taniazengchile）

人生滿希望，曾志英在疫情期間再次投入乒乓球世界，努力數載，終於第一次出戰奧運。

曾志英1966年在廣州出生，她的童年正值1971年乒乓外交時期，加上她的母親是乒乓球教練，不難想像她的人生就由一個白色小圓球開始。11歲進入北京的專業體校，曾志英曾經入選國家集訓隊，一心向獎牌進發，然而國際乒聯在1986年改例，規定球員必須使用「一紅一黑」的球拍膠面，避免球員因對手球拍兩面顏色相同但球路完全相異，導致無法識別來球而落敗，曾志英無法適應這次變革，結果她20歲時從競技乒乓球退役。看着陳靜、李惠芬及焦志敏在1988年的漢城大放異彩，奧運對曾志英而言，已是四年一度的電視直播節目。

1989年，一名遠在智利生活的乒乓球教練找到曾志英，邀請她到當地任教，她毅然遠赴南美，但到了當地發現中國貨品入口生意有利可圖，她便離開乒乓球會，轉型從商，曾經手執球拍的曾志英，從此成為生意人Tania。

重拾乒乓球的契機是新冠疫情。當時智利封城，曾志英無事可做，於是買了一張球枱回家，每天打球數小時。乒乓的基因無意中被喚醒，曾志英在疫情後開始玩票性質報名參加比賽，她在國內未逢敵手，進入國家隊的機會悄悄來臨——2023年，她代表智利於主場出戰泛美運動會。

作為整個運動會最年長運動員，當時57歲的曾志英，為國家隊贏得一面女團銅牌，迅即成為「國民嫲嫲」，Instagram「taniazengchile」的追隨者一下子升到過萬（目前超過2.5萬），世界排名也一度升上139，是智利隊中最高一人。難道小時候的心願，將在年近花甲之時實現？巴黎奧運，似乎不再是電視的直播節目。

落實奧運資格是今年5月的事，曾志英在巴黎奧運美洲區外圍賽脫穎而出。「57歲的這一年，我實現了人生其中一個最大的願望，我將代表智利參加奧運會。背負屬於智利的顏色，踏上體壇最高殿堂，我非常感恩，希望能夠啟發大家追夢，別被年齡限制自己。」她賽後於Instagram寫道。

年過五十才重拾球拍，無心插柳卻成為奧運選手，曾志英沒有特別制定備戰大計，「打得多我會膊頭痛呀」，她現在每天享受快樂乒乓，最重要是丈夫和從事律師的兒子在身邊，還能打理自己如日方中的家俬生意。

曾志英於上月的巴黎奧運美洲區外圍賽脫穎而出。（Instagram：taniazengchile）

巴黎奧運乒乓球｜倪夏蓮（盧森堡） 61歲

盧森堡乒乓球員倪夏蓮。（Getty Images）

這個名字，球迷都不陌生了，一度以為她無緣巴黎奧運，最終她憑藉第52位的世界排名，取得巴黎奧運女單入場券。

今次是倪夏蓮第六次出戰奧運，但說到成為焦點，可說是三年前的東京，她在女單首圈遇上17歲韓國球手申裕斌，41年的歲數差為球迷津津樂道。同年的世界錦標賽，以及今年初的捷克公開賽和黎巴嫩公開賽，倪夏蓮先後奪得季軍和冠軍，這位長青樹的實力，毋庸置疑。

巴黎奧運，倪夏蓮和前文的曾志英，同樣出戰女單賽事。女單將在7月27日至8月3日舉行。