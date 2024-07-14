泳總風波｜霍啟剛邀方力申與泳總港協會面 周三奧運大樓閉門會議
撰文：威廉神
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香港前游泳代表方力申早前控訴，因屬會制度問題，其泳會旗下的9歲泳手未能參加中國香港游泳總會的錦標賽，連日風波之下，同時揭示泳總有不少「僵屍屬會」的問題，各種議題引來公眾及政界關注。
雖然泳總願讓9歲泳手以個人身份參賽，但仍未能釋除方力申疑慮。體育界立法會議員霍啟剛周日（14日）表示已促成多方下周會談。
新民黨立法會議員何敬康早前曾透露，已定於下周三（17日）在奧運大樓，偕方力申與泳總會面。港協暨奧委會周日（14日）下午向傳媒發出邀請，指就公眾近日對泳總事件的關注，霍啟剛已於7月12日邀請並促成泳總、港協代表，與方力申及何敬康於7月17日下午在奧運大樓會面，「就共同關注之事宜作出討論」，會議將閉門進行，但將在會後會見傳媒。
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