印尼女傭入場撐女足　鬥香港「反客為主」港會場現紅旗

香港女足主場對印尼女足，賽前有數百名印尼球迷排長龍搶飛入場，現場一千多張門票售罄，令港會場扯起紅旗。

這批印尼球迷中，大部份都是在港工作的女傭，在每周唯一假期仍願意入場支持國家隊。



香港女足友賽印尼女足，門票開售後個多小時，千多張門票便賣完，港會場也扯起代表爆場的紅旗。（袁志浩攝）

早前已有印尼擁躉到足總求購門票，但賽事只設即場賣飛，足總特意發出英文限時動態提醒球迷。比賽門票於今日下午約4時開售，事前已有逾百人排隊搶飛，「人龍」從港會近馬場入口，沿隧道至跑馬地遊樂場，且人龍在開售後約一小時仍未完全消退。

香港女足友賽印尼吸引大批在港工作的印尼球迷，賽前購票人龍甚長。（袁志浩攝）

排隊的大部份更是在港工作的印尼女傭，香港球迷只佔小數，她們入場後已率先佔據作客區，開賽前約一小時作客區已接近爆滿，令足總不得不開放更多位置予作客球迷，相反主場球迷區只得數十人，形成強烈對比。

這班印尼「姐姐」亦有備而來，她們大多穿上紅色上裝，這是印尼國家隊主色，也有擁躉身穿印尼隊主場或作客球衣，部份更戴上傳統頭飾，或不斷揮動印尼國旗。

印尼球迷都帶備了國旗、頭飾及球衣。（袁志浩攝）

有「姐姐」坐下後即手持比賽門票「打卡」；她們亦一如以往地熱情，主動向鏡頭揮手，要求攝影師拍下她們打氣的模樣，並一邊高歌、歡呼、起哄自娛，即使天公不造美下起大雨，港會場亦少有地氣氛幟熱。

印尼球迷相當熱情。（袁志浩攝）

排頭位的一行約廿位印尼「姐姐」，有人早於下午兩時前便到場，她們有人自稱未曾看過足球比賽；有的就在家鄉入場睇過多場男、女足賽事，並購買了印尼隊球衣帶同來港。

星期天是女傭們每周唯一假期，其中一位球迷Elina表示，朋友們透過社交媒體得知比賽資訊，便毫不猶豫決定結伴入場。「因為是印尼隊，所以就入場支持，只要她們贏波的話，我們就會十分開心。」