歐國盃球評｜修夫基大賽試陣一味靠運　英格蘭愈怕輸愈會輸

西班牙以2：1贏了英格蘭，捧走今屆歐洲國家盃，第四次封王，就是整體實力、戰術意識較高，也比較想贏得那支球隊取勝了，十分合理。



相比西班牙較平凡的陣容，英格蘭前場卻是粒粒皆星，但修夫基的球隊在整項賽事上都沒有發揮出應有的水平；當然，幾次所謂「神調動」又殺入決賽，令一眾球迷一度表示要向修夫基奉上道歉信。只是，當這一次沒有幸運之神的眷顧，英格蘭再次在決賽飲恨；修夫基假如真的繼續教下去，只會浪費掉祖迪比寧咸、菲爾科頓及高爾彭馬等「黃金一代」。

如果從結果論，修夫基帶領英格蘭打入世界盃4強，連續兩屆躋身歐國盃決賽，好像沒有理由要炒他，但如果以今屆為例，以英格蘭整體實力及完美避開強敵的走線，入4強是基本，晉決賽是及格，而且嚴格來說，對於爭標份子，除了冠軍，其餘所有名次都是失敗，換句話說，修夫基已失敗了好幾次。

修夫基領軍實在有太多問題，首先是無法引發出每個人的戰力，甚至令全員整體表現下滑，以科頓做例子，他在曼城時於艾寧夏蘭特身後，盤扭分波入楔埋門，樣樣皆能，而且不會因為身旁有艾華利斯或奇雲迪布尼，產生撞位問題；然而，他在修夫基麾下，最初踢左翼，配上右腳踢左閘的捷比亞，令英格蘭左路進攻癱瘓。之後修夫基讓科頓踢中路，比寧咸多放在左路，科頓的表現好了，尤其對荷蘭時與布卡約沙卡有不少美妙配合，但又輪到比寧咸變得失色。

修夫基讓比寧咸與科頓變成當年謝拉與林柏特難以並存的問題，但事實是，當年沒有一個具級數的正式防中，現在卻有迪格蘭賴斯。而且，再比較一下西班牙的中場結構，洛迪主責防守，然後法比安雷斯（Fabian Ruiz）是「8號位」，瞻前顧後；柏迪或丹尼爾奧莫（Dani Olmo）則是進攻中場；其實英格蘭完全可以照抄，賴斯主守、比寧咸「box to box」、科頓任攻中，明明很簡單便可解決的問題，卻因為修夫基的保守意識而無法實行。

大抵修夫基覺得上述方案攻強守弱，所以在賴斯旁必須配備一名防中，先試了阿歷山大阿諾特串演，後來又用上了干拿加歷查（Conor Gallagher），最後用上了曼聯小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）。然而，這卻令中場中路「塞車」，比寧咸或科頓必須將其一放到邊路，這卻令他們其中一人難有表現。

事實上，後衛出身的修夫基帶給英格蘭的怕輸意識實在太過強烈。坊間創作的meme圖說修夫基烘薄餅都要戴上頭盔和眼罩來嘲笑他「怕死」，或許有點誇張，但修夫基的保守程度確實相當誇張。左後衛勞基梳爾（ Luke Shaw）因傷在最初幾場未及上陣，修夫基起用了捷比亞串演左閘，而他最常見的傳球就是回傳給中堅，甚至門將。

不過，愈怕輸，愈會輸。英格蘭在淘汰賽4場，起初貫徹退守陣式，但偏偏4場悉數先落後。防線退得太後，一來會包對方越位，二來也易令禁區頂有空位讓對方遠射。名宿里奧費迪南便直斥修夫基的戰術，「當兩軍勢均力敵時，我們總是先退後的那一隊，對於一支擁有那麼多高質球員的球隊來說，實在令人失望。每一次要到我們落後，我們才會覺醒，然後向前進攻，高位壓逼，令各支球隊都會緊張起來；但我們總是要先落後才懂得這樣做」。

今場西班牙由尼高拉斯威廉斯（Neco Williams）於47分鐘快射先開紀錄後，英格蘭跟之前幾場一樣，一落後就反彈，尤其高爾彭馬後備入替馬恩奴後，球隊攻勢尤其旺盛，彭馬更在73分鐘射入扳平。不過，英格蘭沒有乘勝追擊，反而又拖慢節奏，防線又開始拉後，最終被奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）於86分鐘近門剷射入網，實在與人無尤。

進攻意識薄弱，又影響到戰術的發揮，況且，修夫基到大賽還在試陣，實在匪夷所思。西班牙主帥富安迪因曾執教西班牙U隊，因此起用了不少子弟兵，而且戰術上也演練多時，陣式基本就是4-3-3或4-4-1-1，然後憑眾將走位靈活、兩翼快速推進，撕破對手防線。同時，後備代替正選，影響也不會太大，例如柏迪、洛迪傷出，代替他們的丹尼爾奧莫及蘇比文迪（Martin Zubimendi），並沒有令整個體系有很大出入。

相反，修夫基卻號稱用阿諾特踢中場是場實驗（事實是熱身賽時已這樣做），然後又在不同場次演練3-4-2-1的陣式；今場則突然以勞基梳爾任正選，根據賽前的排陣報告，英軍將踢3-4-2-1，但實際操作卻更近似4-5-1，梳爾是左閘而非左翼衛，比寧咸反而多在左路活動，效果就正如前述那樣。如此頻繁地轉變踢法或陣式，球員又怎能培養出默契，發揮所長？

英格蘭近年人才輩出，堪稱新的黃金一代，但假如繼續用一味靠運的修夫基執教，距離Coming Home，只會愈來愈遠。