歐國盃｜西班牙踢出漂亮足球全勝捧盃　好波有好報向沉悶足球說不

西班牙在歐國盃決賽以2：1擊敗英格蘭，史上第四次贏得歐國盃冠軍，獨佔歐國盃歷史冠軍榜之首。西班牙封王，絕對是實至名歸，他們在分組賽第一場已經進入狀態，儘管分組賽對手強橫，走線亦不利，但「狂牛軍團」均以輾壓式的表現力壓群雄。在決賽，他們面對被視為今屆「最命硬」兼「最有運」的英格蘭，都能夠在90分鐘解決對手。

西班牙的足球華實並重，當然不是格魯吉亞那種轟轟烈烈地輸，也不是英格蘭、法國那種十億身價踢功利而沉悶的足球；他們既賞心悅目，也能達成贏波目標。包括加時，西班牙今屆7戰全勝，場場贏得有說服力。西班牙封王，也是足球之神對漂亮足球的嘉許及肯定，好波有好報，若果讓醜陋足球取勝，未來受苦的只會是捱夜睇波的球迷。



西班牙今屆歐國盃被編入B組，遇上意大利及克羅地亞，絕對不易踢，但在絕對實力面前，卻不見有什麼困難。正當大部分強隊還在熱身入局時，西班牙第一場分組賽已經以3：0大勝應屆世界盃季軍克羅地亞。第二場分組賽硬撼上屆冠軍意大利，西班牙小勝1：0，成為其中一支兩連勝提早晉級的球隊。到第三場對阿爾巴尼亞，西班牙有空間輪換，再以1：0贏波。西班牙在分組賽一球不失，3戰全勝，小組首名入淘汰賽。

西班牙的戰術佈陣清楚明確，艾華路莫拉達衝鋒陷陣，勤於逼搶，為隊友開路，兩大新星拉明耶馬及尼高威廉斯為兩翼尖刀，負責撕破防線，法比安雷斯及柏迪負責中場逼搶及進攻，被視為當今第一防中的洛迪則統籌大局。

西班牙在十六強對格魯吉亞十分精彩，他們先落後，但之後轟入4球，以4：1大勝。入到八強，西班牙面對東道主德國，被視為「冠軍前哨戰」或「決賽提前上演」，因為德國及西班牙是今屆踢得最好最漂亮的兩支球隊。兩隊果然平分秋色，法定時間1：1未分勝負，最後西班牙在加時的119分鐘由米基爾馬連奴絕殺2：1晉級。

西班牙身在「死亡上半區」，硬拼完德國，就要在四強鬥法國。雖然西班牙早段失守，但靠耶馬及丹尼爾奧莫各建一功取勝，在法定時間內便以2：1贏波，闖入決賽。在決賽對英格蘭，上半場兩軍互相試探，西班牙雖佔控球優勢，但未組織到威脅進攻。下半場一開波風雲色變，西班牙不再跟英格蘭慢慢磨，加快節奏，即由尼高威廉斯射入。雖然英格蘭及後追平，但攻勢較多的西班牙尾段由後備兵奧耶沙巴爾奠勝，又以2：1贏波，史上第四次捧走歐國盃。

西班牙超越德國，獨佔歐國盃歷史冠軍榜之首，他們在1964次首次封王，之後靠沙維、恩尼斯達那支無敵之師連贏2008及2012年兩屆冠軍。時隔12年，西班牙如今再度登頂。