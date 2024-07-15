歐國盃｜英格蘭冠軍失收再要靜候　葡萄豐碩不怕早熟透

修夫基帶領的英格蘭，何時會等到冠軍的來臨？

由90年代末起至千禧年，英格蘭在大賽往往「雷聲大、雨點小」，儘管粒粒皆星，被外界不斷吹捧，但在大賽往往失威。直至2016年修夫基上任英格蘭領隊，「三獅軍團」終於變得「雷聲大、雨點大」，穩定地成為爭標分子。在過去4屆大賽，英格蘭贏過世界盃殿軍，連續兩屆歐國盃亞軍，絕對稱得上為球隊史上走勢最強的幾年時間，可惜與冠軍暫時緣慳一面。



2018年世界盃是修夫基領軍的首屆大賽，善用死球進攻，加上走線有運，英格蘭連克哥倫比亞及瑞典，打入世界盃四強，但在加時不敵克羅地亞，未能入決賽。在季軍戰，英格蘭再一次不敵分組賽對手比利時，得到殿軍。哈利卡尼以6個入球成為神射手。對那時的英格蘭而言，殿軍已經是非常好的成就，上次入四強已經是1990年。

2021年歐國盃，英格蘭踢得好好，分組賽擊敗克羅地亞報世界盃一敗之仇，賽和蘇格蘭再贏捷克，以首名入十六強。英格蘭一路過關斬將，憑史達寧及哈利卡尼各建一功，以2：0淘汰德國；在八強，英格蘭展現霸氣，以4：0大破烏克蘭；在四強，英格蘭加時以2：1淘汰丹麥。在決賽對意大利，英格蘭本來是形勢較好，由勞基梳爾2分鐘開紀錄，之後踢得保守，卻未能守到尾，被邦路斯追平1：1，最終兩隊踢至互射十二碼，英格蘭有拉舒福特、查頓辛祖及布卡約沙卡射失，以2：3落敗失冠。

2022年世界盃，英格蘭維持不錯表現，分組賽大破伊朗及威爾斯，首名晉級。入到十六強依然神勇，英格蘭以3：0大勝塞內加爾，可惜八強被當屆亞軍法國以1：2淘汰。那場八強雖然輸波，但踢得不差。要知道，修夫基接手前，英格蘭在千禧年代的最佳世界盃成績其實也只是八強，而世界盃八強已是修夫基的最差大賽成績。

自修夫基掌帥印後，今屆歐國盃是英格蘭場面上踢得最差的一屆大賽，戰術保守沉悶，全無霸氣，但總算漸入佳境，都能夠跌跌撞撞地打入決賽，可惜優勝劣敗，不敵整屆賽事都踢得好好的西班牙1：2。儘管又與冠軍擦身而過，但連續兩屆入歐國盃決賽，擺在英格蘭隊史上已經是史無前例的成就。或者有人認為修夫基沒有將這支英格蘭帶上應有的巔峰，但毫無疑問，由2018年至今是英格蘭史上最穩定地強勢的幾年，連續4屆大賽皆是名副其實的爭標分子。由以前入八強已經要「開香檳」，到這幾年挑戰四強如家常便飯，冠軍亦非遙不可及。

這支英格蘭何時會等到冠軍？足球又何時回家？有強盛的青訓作支持，其實不用太悲觀。當今英格蘭絕對不是比利時、克羅地亞那種「黃金一代」，因為他們代代有人才出，穩定有球星接班，中前場人才輩出。在2018年為核心的佐敦軒達臣及史達寧都已退下，迪格蘭賴斯、祖迪比寧咸、菲爾科頓以至高比馬恩奴等青出於藍，可謂無縫接班。哈利馬古尼因傷落選，馬克古希的表現亦交足功課，似乎後防都有人接棒。

苦候58年，由1966年世界盃冠軍，等到現在2024年，英格蘭仍未贏到第二座大賽錦標。不知修夫基未來會不會續任領隊，但只有一位好領隊領軍，這支英格蘭短期內不會沒落，至少下屆世界盃，他們仍然擁有當今前五甚至前三的牌面實力。