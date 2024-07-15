歐國盃｜英格蘭從沉悶保守變「逆境王」　決賽未能再演神換人奇蹟

英格蘭今屆表現慢熱，分組賽踢得較差，飽受批評，入到淘汰賽，「三獅軍團」漸有改善，展現韌性，並發揮出板凳球員的作用，一而再在落後下晉級，搖身一變成「反勝王」。在決賽，英格蘭複製近似的劇本，又是先失波，又是靠後備球員追平，但結局卻不一樣，西班牙憑奧耶沙巴爾86分鐘奠勝，令到英格蘭連續兩屆歐國盃決賽敗陣。



在分組賽，英格蘭絕對是其中一支踢得最差的傳統強隊，首戰對塞爾維亞由祖迪比寧咸早段開紀錄，之後英軍陷於劣勢，幸得保1：0勝局。第二場對丹麥的戰況相似，哈利卡尼先入球，丹麥反撲追平，英軍大踢沉悶足球，無力再入球踢成1：1。在第三場分組賽，英格蘭繼續為球迷獻上保守的悶波，以0：0賽和斯洛文尼亞。儘管踢和了兩場，但5分亦足以令英格蘭取得首名晉級，避開了滿佈強隊的「死亡上半區」。

在十六強，英格蘭差點就被斯洛伐克淘汰，早段先落後，踢到補時5分鐘才由比寧咸追平，拯救了球隊。卡尼在加時建功，助英格蘭反勝2：1晉級。在八強，英格蘭對瑞士，踢到75分鐘失守，全靠布卡約沙卡追平1：1，再次踢加時，更進入互射十二碼，五輪全中贏5：3晉級。

英格蘭在四強終於遇上另一支傳統強隊荷蘭，複製前兩場的劇本，8分鐘就失守，但很快就靠卡尼追平。本來以為英格蘭又要踢加時，想不到後備奇兵奏效，高爾彭馬助攻，奧尼屈堅斯90分鐘絕殺，英軍以2：1擊敗荷蘭入決賽對西班牙。

決賽對西班牙，英格蘭上半場踢得較被動，控球不如對手，但克制到西班牙的兩翼，兩隊都沒有什麼黃金機會。下半場的戰況出現180度改變，西班牙一開波就加快節奏，雙翼齊飛，拉明耶馬擺脫勞基梳爾助攻，尼高威廉斯無人看管下射入。西班牙的攻勢較入肉，但未能拉開。

英格蘭主帥修夫基作出應對，先由屈堅斯位對位入替卡尼，加強活力，接着以彭馬入替高比馬恩奴，增加進攻人手。結果，彭馬上陣3分鐘便入波，為英格蘭追成1：1平手。難道英格蘭又再一次在落後下創造「神換人」的奇蹟？

西班牙不是荷蘭，也不是瑞士，他們的後備力量不遜於英格蘭；西班牙在八強正是靠後備兵淘汰德國。你有「神換人」，對方都有「後備神兵」。入替艾華路莫拉達的奧耶沙巴爾接應古古列拿傳中射入，在86分鐘為西班牙絕殺英格蘭2：1，令到英格蘭連續兩屆在決賽飲恨。上屆決賽，英格蘭在互射十二碼不敵意大利。