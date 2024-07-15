歐國盃2024｜西班牙包攬兩項個人大獎 6位球員入3球瓜分神射手
撰文：顏銘輝
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歐洲國家盃2024曲終人散，西班牙在決賽以2：1擊敗英格蘭贏得冠軍。歐洲足協賽後亦頒發兩項個人大獎，西班牙防中洛迪卡斯簡迪贏得今屆歐國盃最佳球員，而剛滿17歲的西班牙右翼拉明耶馬就獲得最佳年青球員。射手榜方面，今屆有6名球員攻入3球，共享歐國盃神射手，包括英格蘭的哈利卡尼。
歐國盃2024最佳球員：
洛迪卡斯簡迪（Rodri/西班牙）
歐國盃2024最佳年青球員：
拉明耶馬（Lamine Yamal/西班牙）
歐國盃2024神射手：
加普（Cody Gakpo/荷蘭）、哈利卡尼（Harry Kane/英格蘭）、米卡達捷（Georges Mikautadze/格魯吉亞）、穆斯亞拿（Jamal Musiala/德國）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo/西班牙）、艾雲舒蘭斯（Ivan Schranz/斯洛伐克）：3球
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