歐國盃｜英格蘭再與冠軍擦肩　眾將讚修夫基　談去留：時機未適合

英格蘭連續兩屆打入歐洲國家盃決賽，可惜讓足球回家的願望再度落空，英軍以1：2憾負西班牙，屈居亞軍。

外界對英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）的意見不一，傳聞指無論今仗勝負，英格蘭足總都傾向他留任，甚至封爵。修夫基賽後坦言「現時並非談去留的適當時機」。



英格蘭連續兩屆在歐國盃決賽落敗。（Getty Images）

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英格蘭今屆歐國盃淘汰賽全數都是在落後一球下，逆轉晉級，決賽的劇本相近，換邊初段失守，修夫基換入高爾彭馬後即有收穫追平，惟末段再失一球，西班牙的奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）近門撞射破網，86分鐘為「狂牛兵團」奠定2：1的勝局，英格蘭連續兩屆與歐國盃冠軍無緣。

修夫基麾下的英格蘭，今屆歐國盃時被批沉悶及保守，當英軍拾級而上﹑躋身最後階段時，英媒的口風開始改變，而賽前更有消息指，無論英格蘭封王與否，英格蘭足總希望修夫基繼續留下來領軍。

未是適當時機談去留

「現在不是適當的時機談去留。」修夫基賽後說，他直言需要一點時間，再與足總方面溝通。修夫基的合約在今年年底屆滿，他理解外界對他的去留感好奇，他強調所有決定都不會先向外界公開。

縱然連番大賽失望而回，修夫基將成績歸功於眾將的付出，並依然對這支英軍充滿期望，「球員們穿上英格蘭球衣，付出極大的努力，直至決賽才被西班牙擊敗。現時的英格蘭是經驗豐富的球隊，大部分球員都可以參加來屆的世界盃及歐國盃，我們可以期待屆時的表現，但這些對今場落敗沒有太大的安慰。」

修夫基執教英格蘭8年，即使與大賽錦標無限接近，但他難言這段時間是否成功，「當然英格蘭未曾試過連續兩次打入（歐國盃）決賽，但我們都是無法捧盃。」

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修夫基指現時非適當的時機談去留。（路透社）

「修夫基是史上最成功的領隊」

修夫基是否留任英格蘭領隊，至今未有定案，但眾將對這名53歲的英軍主帥讚不絕口。

「他（修夫基）是英格蘭史上最成功的領隊，他為團隊帶來凝聚力，他值得有更多的讚賞，他比任何人更值得勝利。」奧尼屈堅斯說。

「修夫基帶領我們連續兩次入決賽，這已經是一個成就。」高爾彭馬說，而勞基梳爾則表示修夫基對球隊感到自豪。