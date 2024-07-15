美洲國家盃｜阿根廷挫哥倫比亞成功衛冕　美斯受傷哭崩後重展笑容

美洲國家盃決賽，阿根廷與哥倫比亞爭奪冠軍，「球王」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在無接觸下受傷退下火線，一度痛哭。

阿根廷戰至加時，終由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）一箭定江山，1：0擊敗對手，成功衛冕。



美洲盃決賽上半場，哥倫比亞是佔優的一方，到下半場兩軍戰成均勢，但到66分鐘，上半場已曾受傷的美斯，在一次追截對手時摔倒，疑腳腕受傷下終未能繼續比賽，他被換出後在後備席上罕有地痛哭，直播鏡頭亦拍到他的腳腕嚴重腫脹，似乎傷勢不輕。

美斯受傷後一度痛哭。（路透社）

直播鏡頭捕捉到美斯的腳腕相當腫脹。（直播截圖）

阿根廷與哥倫比亞法定間戰成0：0，需加時再戰，踢到加時下半場112分鐘，阿根廷一次攻勢成功拉散哥倫比亞防線，拿達路馬天尼斯持球殺入禁區與門將一對一下，射破對手十指關，阿根廷領先1：0，本來非常沮喪的美斯也破涕為笑，站起來慶祝。

116分鐘，迪馬利亞被換出，也代表他的國際賽生涯結束，他一邊離場、一邊接受隊友祝福。

拿達路馬天尼斯射破哥倫比亞大門，成為阿根廷奪冠功臣。（路透社）

阿根廷封王，本來因傷痛哭的美斯也笑得開懷。（路透社）

最終阿根廷以1：0獲勝，連奪兩屆美洲盃冠軍，連同2022年世界盃冠軍，也連續三屆國際大賽奪冠。美斯在賽後跟隨隊友到看台前慶祝，面露笑容，但就未能如隊友般跳躍。頒獎時，美斯、迪馬利亞和奧達文迪三大「元老」在年輕隊友簇擁下，率先舉起獎盃，場面感人。

今屆美洲盃個人獎項方面，拿達路馬天尼斯以5個入球奪得金靴獎、達米安馬天尼斯一如所料奪金手套，賽事最佳球員則落入哥倫比亞的哈美斯洛迪古斯手中。

阿根廷連奪兩屆美洲盃冠軍。（路透社）

迪馬利亞以美洲盃冠軍結束國際賽生涯，相當圓滿。（美聯社）