歐國盃｜奧莫末段護空門做功臣　巴塞青訓出身16歲竟毅然離隊

拉明耶馬﹑尼高威廉斯無疑是西班牙在今屆歐洲國家盃彈起的新星，而丹尼爾奧莫（Dani Olmo）同樣功不可沒。面對英格蘭末段連番攻門，馬克古希的近門頭槌，26歲的奧莫在白界線前護空門，其後亢奮地與隊友慶祝，助西班牙力保勝局。

丹尼爾奧莫與其他5名攻入3球的球員，共享歐國盃神射手殊榮，3球全數在淘汰賽射入，每一球都對西班牙晉級十分關鍵。

作為巴塞隆拿青訓產品的奧莫，當年16歲時毅然作出驚人決定，離開西班牙豪門，轉投克羅地亞的薩格勒布戴拿模。



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英格蘭末段落後1：2時積極反撲，迪格蘭賴斯接應傳中頭槌攻門，西班牙門將烏尼西蒙撲出不遠，馬克古希近門再補一頭，西蒙已經失位，幸好有守柱的丹尼爾奧莫護空門，白界線前將皮球頂走，瓦解對方的黃金機會，猶如入球般興奮。

（路透社）

丹尼爾奧莫除了在決賽護空門，這名26歲的西班牙國腳在今屆歐國盃有不少建樹。奧莫今屆貢獻3入球及2助攻，當中在八強戰鬥德國時，他交出一傳一射，領西班牙力挫德國晉級，而奧莫亦與哈利卡尼﹑加普等5名球員分享神射手的殊榮。