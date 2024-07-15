巴黎奧運｜BTS Jin、亨利任火炬手　法國國慶日聖火傳遍巴黎名勝

距離巴黎奧運在7月26日開幕尚有不足兩星期，聖火周日（14日）傳入巴黎，適逢當日是法國國慶日，由法國足球名宿亨利（Theirry Henry）、韓國男團BTS成員Jin（金碩珍）、一代法國網球名將諾亞（Yannick Noah）等擔任火炬手，將聖火傳遍巴黎名勝。



巴黎奧運的聖火在4月16日於希臘奧林比亞完成採集儀式後，聖火經雅典橫渡地中海，再抵達法國馬賽，並由今年5月8日開始在法國境內傳遞。

來到7月14日，同時也為法國國慶日，聖火傳入巴黎，傳遞儀式成為國慶閱兵儀式的一部份，在法國總統馬克龍、巴黎市長伊達爾戈、巴黎奧運組委會主席埃斯坦蓋等見證下，由黑騎士兼2016年奧運馬術金牌得主Colonel Thibault Vallette在慶典上任火炬手。

Colonel Thibault Vallette為法國黑騎士。（路透社）

法國總統馬克龍出席國慶日閱兵。（路透社）

其後，聖火傳遞巴黎路線的第一棒，由法國足球名宿、1998年世界盃冠軍得主之一的亨利擔任，他由香榭麗舍大道出發，再交棒予東京奧運柔道混合團體金牌得主Romane Dicko。

亨利擔任巴黎路線的第一棒火炬手。（X/Paris2024）

火炬傳遞路線途經許多名勝，包括羅浮宮。（路透社）

傳遞路線行經多個名勝，包括盧森堡公園、波旁宮、先賢祠、巴黎大清真寺、巴黎聖母院、羅浮宮等，火炬手除了體壇名人如花劍奧運團體金牌得主Enzo Lefort、NBA快艇前鋒巴登（Nicolas Batum）等，亦有韓國男團BTS成員Jin，剛從軍隊退伍約一個月的他負責擔任羅浮宮金字塔附近路段火炬手，引來數千粉絲沿途圍觀打氣。

BTS成員Jin擔任巴黎奧運火炬手。（X/Paris2024）

JIN的出現引來大批粉絲到場。（路透社）

火炬最後由法國網球名將諾亞（Yannick Noah）傳到巴黎市政廳，他點燃聖火盤的同時，艾菲爾鐵塔也放出煙花，結束國慶日的聖火傳遞。聖火周一（15日）會繼續在巴黎傳遞，之後經北部的埃納省、塞納-馬恩省、伊夫林省等，並在奧運開幕日的26日當日，經聖但尼回到巴黎，成為在開幕禮最後燃點的聖火。