歐國盃球評︱英格蘭失冠咎由自取　留用修夫基背後保守思維

足球比賽，到底冠軍重要，還是娛樂性豐富重要？球場上成王敗寇，保守一點也是無可厚非。可是去到一個極致，像是英格蘭領隊修夫基（或是今屆的法國主帥迪甘斯）那樣，明明手執一批當時得令球星卻場場大打悶蛋足球呢？最初由球迷到足球評論員個個大力批評，到淘汰賽連續三場落後，最終驚險反勝晉級，批評聲音愈來愈少，愈來愈細聲，到擊敗荷蘭入決賽，甚至有球迷自製「道歉表格」，為曾經痛罵修夫基道歉。

只能夠說，由1966年世界盃至今英格蘭男子足球隊逾半世紀未再嚐冠軍滋味，連續兩屆入到歐洲國家盃（歐國盃）決賽，不少球迷已經收貨。到決賽又一次失諸交臂，輿論才反轉再反轉，狠批修夫基什麼什麼。英格蘭再次失冠，修夫基當然有責任，不過責任更大的，一定是長年聘用他的英格蘭足總，因為英格蘭那種保守，已經遠遠超越一個領隊的範圍，而是整個國家早已入骨入血的生活態度與行事作風。



修夫基連續兩屆領英格蘭入歐國盃決賽，兩次都與冠軍擦身而過。（Getty Images）

英格蘭在谷底中遇上修夫基

偉大的教練，不一定擁有亮麗的球員生涯，因此修夫基的平庸，跟他球員年代不過爾爾，甚至1996年歐國盃4強射失十二碼沒有必然關係。2006年在米杜士堡退役，隨即接手當上領隊，領軍第三季球隊降班英冠，延至2009年10月終被炒。暫別足球4年，2013年當上英格蘭U21領隊，2016年歐國盃16強出局後鶴臣離任，修夫基當時曾說過不想接棒，不料英格蘭足總找來的艾拿戴斯，只教過一場便因醜聞下台，帥位還是落在不情不願的修夫基身上。

當時英格蘭正處於低潮期，2014世界盃分組賽出局，2016歐國盃16強竟不敵冰島出局，信心跌至谷底。以修夫基當時的資歷，根本未夠班教國家隊，英格蘭主帥這份工難度很可能僅次英國首相，外籍名帥艾歷臣、卡比路先後失敗，鶴臣離任，連艾拿戴斯亦來去匆匆之下，英格蘭足總已經近乎無人可選。

2020歐國盃英格蘭在決賽中領先，卻被意大利反勝。（Getty Images）

由「雷聲大、雨點小」變回正常水平

修夫基在沒有任何期望之中上場，2018世界盃英格蘭抽到好簽，分組賽不敵比利時次名出線，16強互射十二碼淘汰哥倫比亞，8強勝瑞典，4強戰至加時不敵克羅地亞，就算季軍戰再負比利時，一個帶點驚喜的殿軍，再次燃起國民對國家隊的希望。

自詡現代足球發源地的英格蘭，自從1966年奪得世界盃冠軍後，男子成年足球隊未再在任何大賽奪標。歷年出產球星不少，每次大賽往往都是「雷聲大、雨點小」，修夫基的最大功勞，在於有自知之明，不會因傳媒吹捧而托大，踢法不求華麗進取，但求穩穩陣陣，面對弱隊順利穩贏，回復球隊本身應有水平。對於當時的英格蘭，修夫基確是適當人選，球隊一步步走出谷底，重拾自信。

當英格蘭粒粒皆星，修夫基領軍弱點盡露。（Getty Images）

球隊進化後他已不再合適

一年後首屆歐國聯，英格蘭又一次晉身四強，又一次戰至加時，這次不敵荷蘭，最終得第三名。連續兩年大賽入四強，英格蘭正處於上升期，歐國盃因疫情延至2021年上演，英軍由16強淘汰德國起一路殺入決賽，面對意大利2分鐘已領先1：0，取得優勢後卻變得保守，想縮後守住勝利，結果先被意大利追平，繼而互射十二碼中敗陣。

修夫基因派出拉舒福特、辛祖和沙卡三名小將操刀而全數射失備受各界批評，大家將焦點放在他的排陣、用兵，忽視背後一個更大問題——他缺乏一個頂級主帥的心態：面對強隊，不懂得如何在領先之下取勝。

意大利那一仗面對旭日初升的英格蘭基本上已毫無辦法，正正因為修夫基的不懂得贏，領先之中選擇縮後，希望保住勝利，最後才火燒後欄。那已超越他戰術保守、臨場調動失當以至球隊管理能力，而是在大賽關鍵時刻的取態。明顯地，他沒有皇馬主帥安察洛堤那種落後時冷靜自若，領先之中保持優勢的王者姿態。

英格蘭領先丹麥，前鋒卡尼竟多數站在左閘位置。（影片截圖）

英格蘭領先後卡尼竟站在這位置

沒有這方面的能力，不是修夫基的錯，從一開始，他也只是個未曾在大球會證明自己的新晉教練。無可否認，他上任的時候，修夫基逐步將英格蘭從谷底中拉上來，惟當三獅軍團已進化成一支理應可問鼎冠軍的球隊，他便顯然能力不足。

如今一班英格蘭球員在所屬球會都是獨當一面的球星，任何球迷都可看到，在球會比賽表現耀眼的比寧咸、科頓、卡尼、賴斯等，在今屆歐國盃都是在水準之下。分組賽對塞爾維亞和丹麥早段入球後龜縮，Sky Sports點出英格蘭領先丹麥後的球員平均企位，全軍所有球員都縮在後場禁區邊附近，中鋒哈利卡尼竟站在左閘附近位置。

英格蘭一遇西班牙，立即無計可施。（Getty Images）

抽得好籤卻贏得狼狽 對西班牙即露底

英格蘭抽得好籤出線，16強對手只是斯洛伐克，8強遇上實力次一級的瑞士，4強對上今屆陣容十分平庸的荷蘭，3場都是先落後，對斯洛伐克全靠比寧咸一記倒掛救世，捱至加時險勝，對瑞士互射十二碼勝出，對荷蘭末段靠屈堅斯絕殺。當然大家可以說贏就是贏，運氣也是實力的一種，諸於此類，也不得不讚揚落後時英格蘭的鬥志，可是這三隊對手實力實在不強（反對的朋友請試說出今屆荷蘭隊三名正選中場名字），以這班英格蘭球員的水平，根本不應贏得如此狼狽，修夫基未能好好善用球員特點，建立一支優於個人能力綜合的團隊，任由球員各自為戰，白白浪費精英人才。

到決賽面對實力接近的西班牙，修夫基與富安迪領軍能力高下立見。說實話，西班牙一班正選名氣大多不及英格蘭，今屆耀眼的丹尼爾奧莫（Dani Olmo）效力RB萊比錫、翼鋒尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）效力畢爾包、決賽末段攻入致勝球的奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）效力皇家蘇斯達，拉明耶馬（Lamine Yamal）效力巴塞但他才剛剛17歲生日。極其量只能說兩隊實力相若，這場決賽英格蘭卻完全落入下風，從控球、射門數據到實際表現，皆遠遠不如西班牙。

修夫基在批評聲中仍獲隊長卡尼力撐。（Getty Images）

英格蘭留用修夫基背後保守思維

以英格蘭的班底，這場決賽就算不贏，理應至少勢均力敵。3年前英格蘭對意大利在優勢中被反勝，3年後對西班牙技不如人地輸。再一次與冠軍擦身而過，修夫基是個最易攻擊的目標，然而他的保守與怕輸，不是一時三刻的事，修夫基的執教能力，英格蘭足總豈會不知？2018世界盃四強負克羅地亞、2019歐國聯四強負荷蘭，尚可稱球隊正在重建當中，情有可原；到2020歐國盃決賽在優勢中被意大利反勝，他的弱點已全數暴露在世人眼前，應是修夫基下台最恰當時機，偏偏他仍獲留任。

從這一點，盡見英國人那種入骨入血的保守思維——修夫基的料子就是那麼多，英格蘭足總寧願原地踏步，穩陣行事，也不想因為易帥而行差踏錯。一切但求循規蹈矩，小心翼翼，也不願突破求進，留用時隔逾半世紀終能領軍再闖大賽決賽的領隊，怎也好過冒險易帥。第四次大賽失利依然讓他領軍，種下今屆歐國盃愈踢愈差、決賽飲恨的禍根，那便是英格蘭足總的決策問題。