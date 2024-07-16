港足前主帥金判坤離開馬來西亞　傳回歸母會接手韓國冠軍球隊

港足前主帥金判坤自2022年起執教馬來西亞國家隊，在年初的亞洲盃決賽周曾領軍逼和韓國隊，成為一時佳話。

然而，金判坤帥位一定不算穩固，他終在周二（16日）與大馬足總一同召開記招，宣布離隊，韓國媒體指他大有機會執教他出道的球會——蔚山HD。



金判坤周三在大馬足總的記招上表示：「我有一個傷感的消息要跟大家分享，今天，基於個人發展，我決定辭任馬來西亞國家隊主教練。很抱歉令大家失望了。」

韓國媒體Xport引述消息指，金判坤將會加盟上季韓職冠軍蔚山HD（前名蔚山現代），原本執教蔚山HD的洪明甫早前落實再度接掌韓國國家隊，蔚山HD帥位至今懸空。

金判坤執教大馬隊時，常遭媒體批評。（資料圖片）

金判坤在球員時代，出道時正是效力現名蔚山HD的蔚山現代，其後轉投全北現代，重傷後來港，加盟當時港甲（現名港超聯）球隊花花，其後轉投流浪，退役後出任教練更加為人熟悉，他在2008至10年間曾是一代班霸南華的主教練，在2012至2017年間執教港足，在2014至15年的世界盃外圍賽領港隊踢出佳績，也令他廣為香港市民認識。

金判坤辭任大馬主帥一職。（資料圖片／高詩琦攝）

直至2018年，金判坤突然辭任港足主帥一職，並回到韓國，出任韓國足總副主席及技術總監，負責聘請國家隊成年隊及各級梯隊領隊，保羅賓圖便是由他聘請，惟到2022年世界盃後，賓圖不獲續約、金判坤也離任、轉到馬來西亞執教。

蔚山HD主帥洪明甫轉任韓國國家隊主帥。（Getty Images）

緊接，韓國足總主席鄭夢奎被指不按既定程序之下，聘請了爭起莫大爭議的奇連士文出任韓國隊主帥，奇帥領軍方式及表現都飽受抨擊，他終在今年初亞洲盃4強出局、且爆出球員內鬨風波下被辭退，韓國足總早前宣布由原執教蔚山HD的名宿洪明甫，回歸接掌韓國隊，令金判坤有望填補洪明甫留下的空缺、回歸執掌母會。