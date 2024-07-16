巴黎奧運中國隊爭金希望　分析各大項金牌庫　靠跳水舉重乒乓掃牌

中國在上屆奧運取得38面金牌，在獎牌榜僅比美國少1面金牌。在今屆巴黎奧運，中國隊派出405名運動員，包括136男269女，他們可以拿到多少金牌？有什麼項目會是中國的金牌庫？

中國的強項有跳水、舉重、乒乓球，在羽毛球、射擊及體操亦有優勢，可以爭取多於一面金牌。在游泳及田徑兩大項上，中國近年在游泳不斷進步，數名泳手皆有爭標實力，但田徑依然較疲弱，如果在田賽及競步爭到一兩金已經很理想。



中國代表團女運動員較多，因為較多球類團體女子隊獲得奧運入場券，包括7人欖球。（Getty Images）

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跳水（上屆7金）：坐7望8

跳水向來是中國隊的金牌庫，上屆東京奧運在8個項目中贏得7面金牌，只有男子雙人10米台失金。今屆中國跳水隊牌面實力仍然明顯力壓群雄，曹緣、王宗源、陳芋汐及全紅嬋等皆是世界頂級的選手。儘管實力強橫，但中國過去未曾試過包攬跳水8金，總會在一兩個項目（較多是雙人項目）失手，故此今屆也是坐7金望8金。

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全紅嬋（左）及陳芋汐是中國跳水隊的主將。（Getty Images）

舉重（上屆7金）：最多6金

舉重也是中國的強勢項目，上屆東京奧運派8位選手出戰8項，奪得7金1銀的佳績。不過，今屆舉重改制，減少重量分級細項，中國隊只能派出6位運動員出戰，最多只能有6金。李發彬、石智勇、侯志慧及李雯雯都是上屆金牌得主。

男子61公斤級的李發彬是世界紀錄保持者，在2022及2023連贏兩屆世錦賽。男子73公斤級的石智勇也是世界紀錄保持者，而且連續兩屆奧運封王，但他在今個奧運周期受傷患困擾，最近克服傷患在4月的泰國舉重世界盃得銀牌。女子49公斤級的侯志慧近兩屆世錦賽只得一銀一銅，而在今年的泰國世界盃就得銀牌。女子87公斤以上級別的李雯雯在2021年創下世績，到2022年世錦賽亦得到冠軍，今年還贏得泰國世界盃金牌。

另外兩位代表是男子102公斤級的劉煥華及女子59公斤級的羅詩芳，兩人皆是首次參加奧運。劉煥華近幾年多次改變重量級別，去年開始參加102公斤級，贏得世錦賽金牌，今年再在泰國世界盃封王，兼打破挺舉及總成績世界紀錄，狀態不俗。羅詩芳亦在今年世界盃封后，並打破總成績的世界紀錄，她去年連贏世錦賽及亞錦賽金牌。

李雯雯爭取衛冕。（Getty Images）

乒乓球（上屆4金）：力爭5金

上屆中國隊贏得男單、女單、男團及女團冠軍，但失落了混雙金牌，由日本的水谷隼/伊藤美誠得冠軍，今屆中國隊力爭全取乒乓球5面金牌。世界排名第一的王楚欽與排名第四的樊振東出戰男單，兩人會跟4戰奧運的老將馬龍參加男團。樊振東是連續兩屆世錦賽男單金牌，而王楚欽則是上屆世錦賽亞軍。至於馬龍則已贏盡乒乓球壇，成為唯一一位雙圈大滿貫得主。

女單方面，中國派出世界排名第一的孫穎莎及第四的陳夢，兩人會拍住世界排名第二的王曼昱出戰女團。孫穎莎及陳夢是去年世錦賽女單冠、亞軍，而王曼昱則是2021年世錦賽女單金牌。此外，「世一」組合王楚欽/孫穎莎則參加混雙，兩人已經連贏兩屆世錦賽混雙冠軍，有機會在今屆奧運贏得3面金牌。

中國隊近期的世錦賽打出壟斷性的表現。在去年世錦賽，橫掃男單、男雙、女足、女雙及混雙5金，並且包辦了兩場單打的決賽。在2022年及今年的團體世錦賽，中國俱贏得男團、女團金牌。

孫穎莎將出戰3個項目，力爭全取3金。（Getty Images）

體操（上屆4金）：男隊爭金機會較大

上屆東京奧運，中國在體操贏得4面金牌，劉洋及鄒敬園分別得到吊環及雙槓冠軍，管晨辰就在平衡木封后，另外朱雪瑩在女子彈床得金牌。

劉洋及鄒敬園今屆繼續出戰，爭取衛冕，前者是2023年世錦賽吊環金牌，而後者則是2022年世錦賽雙槓金牌，中國在這兩個細項仍然很有競爭力。男團方面，中國最大的對手是橋本大輝領軍的日本，在過去兩屆世錦賽，中國及日本包辦頭兩名，各贏一次冠軍。

女子方面，中國的強項是平衡木，過去3屆世錦賽的平衡木金牌皆由中國選手贏得，其中2023年世錦賽金牌得主邱祺緣將會參加今屆奧運。有比拉絲領軍的美國隊實力最強，會是女團冠軍的大熱。

此外，朱雪瑩亦會在彈床爭取連贏兩屆奧運金牌，但她在上屆世錦賽不敵英國的選手得銀牌，所以這一金也不是十拿九穩。

朱雪瑩出戰女子彈床。（Getty Images）

射擊（上屆4金）：力爭今屆第一金

在東京奧運，中國射擊隊贏得4面金牌，今屆他們亦要肩負爭取巴黎奧運第一金的任務。黃雨婷、韓佳予、盛李豪及杜林澍會合力爭取混合團體10米氣步槍冠軍，中國隊在這個項目連續兩屆世錦賽奪冠，也是應屆奧運、亞運及亞錦賽金牌得主。

22歲的韓佳予是應屆世錦賽女子10米氣步槍金牌，她還會出戰50米步槍三姿，有機會爭取3金。盛李豪是上屆奧運男子10米氣步槍銀牌，今屆亦有力爭金牌，而杜林澍就會出戰3項，包括男子10米氣步槍及50米步槍三姿。

中國隊是混合團體10米氣手槍的應屆奧運金牌得主，其中冠軍成員女將姜冉馨今屆繼續披甲，她也是上屆女子10米氣手槍銅牌，更是應屆世錦賽冠軍。男將方面，中國隊的張博文是去年世錦賽10米氣手槍冠軍，也有奧運爭金的實力。

射擊是中國隊的優勢項目。（Getty Images）

游泳（上屆3金）：多位泳手有爭冠實力

中國上屆東京奧運贏得3面游泳金牌，分別是張雨霏的女子200蝶、汪順的男子200混以及女子4x200自接力。在今屆奧運，有力爭標的中國泳手更多，例如潘展樂、汪順、唐錢婷及覃海洋。

汪順有機會衛冕200混，他在去年亞運游出1分54.62秒，為近兩年的最快時間，而最大威脅的是法國新星馬爾尚，去年世錦賽游出1分54.82秒封王。19歲新星潘展樂很有機會贏得男子100自，他是應屆世錦賽冠軍，游出破世界紀錄的46.8秒。

中國「蛙王」覃海洋有力在100蛙及200蛙爭逐金牌，但對手都相當強勁，例如在100蛙有英國「蛙王」比迪；在200蛙，覃海洋是世界紀錄保持者，但澳洲的史杜保迪曲克及美國科朗虎視眈眈。

女子方面，「仙氣蝶后」張雨霏爭冠難度甚大，例如100蝶有新世績保持者禾舒及其美國隊友哈絲嘉，而200蝶的對手則有美國的史密芙及加拿大的麥堅杜殊。最有機會奪金的中國女泳手會是唐錢婷，她在4月的全國賽游出1分04.39秒，刷新100蛙的亞洲紀錄，游出了近年的最快時間。

接力方面，在男女4x100混合接力以及男子4x100混合接力這兩項，中國皆有爭金的實力。

中國多名泳將都有爭金的實力，但面對的競爭都很大，金牌難言十拿九穩。（Getty Images）

羽毛球（上屆2金）：雙打優勢比單打大

在上屆東京奧運，中國靠陳雨菲在女單及王懿律/黃東萍在混雙贏得金牌。在今屆奧運，中國隊在羽毛球5項皆有爭冠實力。世界排名第二的陳雨菲爭取衛冕，與隊友何冰嬌出戰女單。女單形勢為大混戰，韓國的安洗塋、中華台北的戴資穎、西班牙的瑪蓮及日本的山口茜實力並肩陳雨菲，皆有力爭冠。

男單方面，中國隊有世界排名第一的石宇奇與師弟亞運金牌李詩灃，但爭標對手甚多，包括丹麥雙子安賽龍及安頓臣、印尼的基斯迪及真庭、以及日本的奈良岡功大，金牌也非穩陣。

雙打方面，中國在混雙有雙保險，鄭思維/黃雅瓊及馮彥哲/黃東萍分別是世界排名前二的組合，其中黃東萍是上屆奧運混雙金牌，今屆的拍檔就由王懿律換成馮彥哲，而鄭思維/黃雅瓊則是上屆亞軍得主。

中國在男雙派出梁偉鏗/王昶及劉雨辰/歐烜屹，前一對組合為目前世界排名首位，韓國、印度、丹麥等國的代表都有力爭金。女雙方面，中國有陳清晨/賈一凡及劉聖書/譚寧，她們分別世界排名第一及第三，相信冠軍不出中國、日本或韓國的代表。

陳雨菲力爭女單再封后。（Getty Images）

田徑（上屆2金）：續靠田項爭金

在東京奧運，中國在田徑取得2面金牌，鞏立姣及劉詩穎分別在女子鉛球及女子標槍奪冠。田徑向來不是中國的優勢項目，今屆田徑隊亦有點新老交替的情況，有爭標的實力的項目主要為女子田項。

老將鞏立姣將第五次參加奧運，衛冕難度甚大，多名對手都曾經在今年多於一次擲出過20米以上的成績，包括近兩屆世錦賽冠軍崔絲積遜（Chase Jackson）、上屆世錦賽亞軍莎拉米頓（Sarah Mitton）及歐錦賽冠軍舒希達（Jessica Schilder）。

女子鐵餅的馮彬也是中國田徑獎牌希望，她是2022年世錦賽金牌及去年世錦賽銅牌，今年最佳成績僅遜於古巴的耶美佩雷絲（Yaime Perez）及美國的奧文（Valarie Allman），若果她發揮水準，可望入三甲，但要挑戰金牌則需要突破。

中國在競步的成績向來不錯，尤其女子隊派出劉虹、馬振霞及楊家玉，很有競爭力，另外在競步混合團體，中國亦有打入三甲的能力。

老將鞏立姣能否又擲出一面金牌？（Getty Images）

球類團體難爭金

中國女排今屆難有爭冠之力，另外在籃球、七人欖球等球類團體項目，中國也是陪跑居多。中國上屆在帆船、划艇、場地單車、劍擊都贏得金牌，看看今屆能否衝金。

在女子重劍，上屆奧運冠軍孫一文目前世界排名第四，有衛冕的實力，但最強對手會是港隊的江旻憓。此外，運動攀登今屆拆項，速度賽獨立成一項，中國的伍鵬目前是男子運動攀登速度賽世界排名第1，有力增添金牌。