富士山登山手記｜終點就在眼前放棄攻頂：一次不完美但珍貴的旅程

今年富士山開山前，已引來不少討論。先是日本政府限制每日登山人數、要求繳交入山費用等等；至7月初開山後，不少遊客湧上這座日本神山，卻接連出現不幸意外。

記者剛好在上周開山初期，便與同伴抵日攀登富士山，不過最後在安全考慮下放棄登頂。日本經常被稱為港人「第二個鄉下」，相信也有不少人對登富士山抱有興趣及好奇之心，記者就在這篇文以第一角度，分享這次登山經過與心得，以及事前的準備工夫。



記者登山日為7月7日，經山梨縣側的吉田線從五合目上山，所幸天氣不錯。

記者登山日是7月7日（星期日），是開山最初幾天，是最近接連發生意外前夕。雖然網上有很多關於登山的準備須知及資料等等，不過記者希望用個人角度再分享多一點，也嘗試讓大家了解一下，登上富士山到底是怎麼一回事。

攀登富士山，大多由2305米的五合目開始，到山頂的3776米，總上升高度為1400多米，驟眼看似乎不算太誇張，但其實攀升高度比香港最高峰大帽山（約海拔957米高）還要高出500米。我們參加一個名叫Sunshine Tour的本地團，包含從東京來往五合目的巴士車票、山小屋上的食宿以及下山後到靜岡一個溫泉稍作休息。

日本有專門評估氣象的網站，為富士山的天氣給予登山評級（A為最佳、C為最差），當時一連十多日都為最低評級的「C」，官方解釋是「大風或大雨，不適應登山」，不過當日天朗氣清，完全沒有下雨跡象，在五合目時也不算太大風。

大多數人會從五合目開始登山，也有些人會選擇從山腳開始，並在五合目住一晚。

早前有港人在富士山上遇險，被香港人救回一命登上日本新聞。《01體育》早前亦訪問過幫忙救人的香港登山領隊登山領隊Hiro Cheung，對方表示經觀察，登山者其實大多都準備充足，並非外界批評般「貿貿然上山」。

該篇新聞的登山路線是「富士宮」，記者今次走的，是最熱門也最容易的「吉田線」，一路上聽到不少廣東話及國語，兩者約佔全數人七成。

如Hiro所言，港人也好、台灣人也好，大部分在裝備上都準備充足，不少登山者亦正值壯年，只有極少數或年紀較大，需要導遊輪流幫忙；比較有趣的是，不少西方面孔的登山者都穿得比較輕便，有些甚至穿得像到超級市場一樣，也不覺得他們有任何辛苦及不適。

登山時太陽有多「毒」，連電話都能輕易影到。

記者經驗分享：

適合的登山裝備十分重要（包括保暖、防曬、防風）

體力不自信者，更推薦專業登山杖而非金剛杖

預約山小屋可考慮參加當地旅行團，若遇惡劣天氣或能全額退款

時常留意自身及同伴健康狀況

別對山小屋休息環境有太大期望，前一天必須充分休息準備



記者登山當日天氣良好，在猛烈陽光下，氣溫一直較為炎熱，開始登山時氣溫約為25至30度。一行人正午12時從五合目開始登山，到八合目時約為六時半，開始入夜加上高度提升不少，體感溫度急速下降，登山者事前亦應帶領足夠的保暖衣物。

到此高度時風勢亦突然變得強勁，有時大風吹至人腳步不穩，甚有香港八號風球感覺，還會伴隨不少沙石，記者當時未換上長袖外套，不時像被鞭打一樣。

登山路上其實一路都有不少飲食物資補充，這方面不用太大擔心，順帶一提，在七合目山小屋購買的一個合味道杯麵，應該是記者此生吃過最好食一個。

沿途山小屋都會售賣杯麵，盛惠600日圓（約30港元）一個，但身體疲累時吃上一個，頓覺是人間美食。

早前連串慘劇，為今年富士山開山蒙上一陣沉重陰影。前文說過記者一行人最終因健康考量而放棄登頂，翌日便從新聞中看到噩耗，其實也頗為慶幸整個隊伍沒有因為「爭少少」而勉強自己。

走至七合目中段，一名朋友已開始感到不適，體力大幅下降同時，其嘴唇更變成紫色及淡白，但最後仍堅持行到位於八合目、海拔3250米的山小屋「元祖屋」。

山小屋的晚飯算是豐盛，有一盤熱騰騰的咖喱炸雞飯（但炸雞是凍的），一杯啫喱、一支綠茶及一包福神漬醃菜，還有一盒壽司當早餐。吃完後，所有人都會很快就寢，以準備凌晨攻頂。

走到八合目的山小屋時，大家基本上都已筋疲力盡。

不肯定是否所有山小屋都是如此，不過該處的睡覺空間其實頗為惡劣：每人會有一個睡袋及薄毯，還有一個硬如石頭、用膠袋包住的細小枕頭，以及非常狹窄的室內空間，在氧氣本就稀薄的八合目處，無疑令人難以入睡。

當時記者與朋友一行四人，全數都無法入睡，在床上輾轉反側數小時，記者因而選擇到大堂處坐到天亮，當時亦有其他類似情況的登山客；由於無法洗澡，登山時遺留下的汗水，即使用濕紙巾多次擦拭亦無法清洗乾淨，睡在用膠袋包住的枕頭時十分難受。

由於入睡前，友人的情況便已不太樂觀，記者本人亦出現些許高山反應，例如頭痛、發冷等。粗略地上網查詢後，得知高山症其實能引致嚴重後果，雖然從症狀來看，友人應不是致死率最高的高山腦水腫（HACE），但趁情況未惡化之前，盡早下山應是最佳選擇。

登上八合目其實已相當疲憊。

至攻頂時間快要到達之前，其中一名同伴下床時表示頭痛欲裂，更出現嘔吐、狂咳等症狀。這時記者與另外兩名同伴商討，決定放棄攻頂，亦在詢問山小屋職員後，得知門外便能觀看「御來光」，因此一致決定在門外看完日出後，便馬上出發下山，希望降低海拔後，能紓緩該名友人不適狀況。

到達八合目其實已相當辛苦，因為從海拔3000米開始，氧氣只剩下平地的七成左右，有其中一名同伴表示，當看到入住的山小屋就在眼前時，感動得「差啲喊」；終點近在眼前，要放棄並不容易，但另一人也很果斷地表示：「好過佢死喺上面啊。」

登山總會伴隨無奈，有時候退出比堅持更需要勇氣。

在山小屋職員建議下，友人嘔吐後作少量進食，並不時到屋外吸入氧氣，其身體狀況逐漸好轉，天亮下山後亦迅速回復正常，這次富士山之旅終在一次不完美的過程中完結。對比起上山需要用超過6小時，下山走另一條路大概3小時左右，對體力要求亦輕鬆很多，但若平時缺乏運動，股四頭肌負荷應會很大，也需要留意滑倒。

其實記者登山之時，富士山頂仍未完全開放，大鳥居、劍峰、郵局等都無法前往，所以能否登頂，對我們來說只是一種心理上的「意義」。

當時山屋內還有一名從美國來的登山客，亦因不適而嘔吐，但他看起來仍十分精神，更跟我們表示會堅持登頂：「我坐20多個小時飛機到這裏，原因只有一個。」最後這名美國登山客有否成功，大家不得而知，但至少我們可以記住一件事——我們從香港飛往東京只需4小時，今次不行便留待下次吧，不需要為此賠上自己寶貴性命。