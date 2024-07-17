安素費南迪斯唱種族歧視歌曲引球會法國隊友不滿　或面臨法律訴訟

阿根廷周一（15日）在美洲國家盃封王，大好日子下，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）卻樂極生悲，涉嫌種族歧視而惹來莫大麻煩。

當時這名車路士中場在Instagram直播中，與國家隊隊友一同唱歌慶祝，內容卻是針對法國國家隊，而且歌詞內容極具攻擊性。法國足總已正式向阿根廷足總提告，多名效力車路士的法國球員已在社交媒體取消關注安素費南迪斯，韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）更直斥事件為「肆無忌憚的種族歧視」。



安素費南迪斯隨阿根廷奪得美洲盃冠軍，但興奮慶祝下禍從口出。（路透社）

據英國《每日郵報》、《Metro》及西班牙《馬卡報》等報道，阿根廷眾球員高唱的歌曲為2022年世界盃決賽時球迷留下的產物，歌詞針對法國國家隊，粗俗且極具攻擊性。

歌詞全文：

聽着，傳播這個詞語。

他們全部來自安哥拉，但為法國效力；

這多美好！他們要跑了；（另一翻譯為「他們會跑得很快」）

他們都像他X的麥巴比，是「Cometravas＊」；

他們的母親是尼日利亞人、父親是喀麥隆人。

可在文件上，他們的國籍：法國。



註：《每日郵報》指「Cometravas」為難以直接翻譯的俚語，意指與跨性別人士進行性行為的人。



該段Instagram直播中，安素費南迪斯亦有一同高唱這首歌曲，其車路士隊友韋斯利科芬拿大感不滿，在Instagram及X（前稱Twitter）都予以譴責：「2024年的足球：肆無忌憚的種族主義」。

由於這段影片出自安素的個人直播，鏡頭影到的球員有限，數名著名球員包括美斯、迪馬利亞等都沒有入鏡；著名曼聯球迷頻道「The United Stand」則表示：利辛度馬天尼斯及加拿祖沒有種族歧視，他們雖然出現在片段中並有唱歌，但當時唱的已是另一首歌曲。

事後安素費南迪斯已公開道歉，承認歌詞內容極具攻擊性，且對此沒有任何藉口：「我反對一切形式歧視，並為自己太沉醉於美洲盃慶祝活動的興奮之中而道歉。」他續稱該段影片不能反映自己的性格及信仰，並為今次事件真誠道歉。

安素費南迪斯隨即為今次事件道歉。（Instagram截圖）

《每日郵報》表示據球會內部消息人士消息，車路士陣中的法國球員對安素費南迪斯感憤怒，目前已有3名球員在Instagram取消關注安素，包括韋斯利科芬拿、阿素迪沙斯（Axel Disasi）及馬路古斯圖（Malo Gusto）。目前車路士官方尚未有任何回應，X的帖文下已有大量球迷表達不滿，有傳車路士會就事件作調查。

《天空體育》稱法國足總已回應，他們表示會為此指控阿根廷球員「作種族攻擊及歧視性言論」；報道續指，法國足總主席Philippe Diallo在聲明中以最強烈措辭譴責涉事球員，並要求國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino），及阿根廷足總會長Claudio Fabian Tapia就此「令人震驚、違背體育價值觀及人權的言論」回應。法國足總的聲明末段，明言已決定就事件向阿根廷足總提出法律訴訟。