麥巴比穿9號戰衣亮相班拿貝　施丹魯爾群星拱照皇馬新王

法國巨星麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）在全場球迷千呼萬喚下亮相皇家馬德里主場班拿貝。他豪言會為皇馬付出生命，今天不止他父母和弟弟Ethan均在場，皇馬名宿施丹、魯爾、艾比路亞等亦傾巢而出，門將高圖爾斯亦帶同兒子見證這一刻，群星拱照這位皇馬新球王。



麥巴比在父母陪同下亮相班拿貝。（路透社）

麥巴比：我會為皇馬付出生命

麥巴比在父母陪同下到場，皇馬會長佩雷斯發言後，輪到麥巴比發言：「各位早晨，嘩，來到這裏真是奇妙，我夢想加盟皇馬很多年，今天我是個非常開心的人，非常開心。」他感謝佩雷斯和所有幫助他來到皇馬的每一個人，說話中途突然停下來親吻一下球衣上的皇馬會章，「今天是神奇的一天，由小時候開始我已想加盟皇馬，今天意義重大。」

他豪言，來到這間全世界最佳球會，「我會為這球會和會徽付出我的生命，我希望向孩子發出訊息：我曾經有個夢想，而今天我能夠達到了，我只有一個建議：無論想達到什麼，只要懷有熱情便能做到。總有一天，你會做得到。」麥巴比稱，「我非常興奮，身處這裏對我意義重大，能夠成為我夢想中和足球歷史上最偉大球會的一員，讓我非常開心。」

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麥巴比轉會皇馬一事擾攘數年，今夏終於離開舊東家PSG，早前已落實跟皇馬簽約五年。英國BBC報道他的年薪將為1500萬歐元，另加1.5億歐元簽字費，會在未來五年內支付，同時他還保留部分個人肖像權。當時他在個人社交網站，貼出小時候穿上皇馬外套的照片，以及當時與偶像C朗拿度的合照。

麥馬比在個人社交網站貼出多年前穿上皇馬外套的照片。（Instagram）

麥巴比學足C朗先改穿9號球衣

麥巴比下季將會穿上9號球衣，而不是慣用的10號，早前足球記者羅曼奴指出，「消息指麥巴比未有要求10號球衣，因為麥巴比與皇馬都尊重會續約留隊的莫迪歷（Luka Modric）。這名法國球星可留待之後再穿上10號球衣，就像C朗拿度當年等待另一名宿魯爾的7號球衣一樣。」

麥巴比亦貼出小時候與偶像C朗拿度的合照。（Instagram）

C朗拿度當時剛加盟皇馬時，先選擇了9號，待魯爾離隊後才穿上7號球衣。如今麥巴比先穿9號，除是穿上C朗當年用過的號碼，也是跟隨偶像昔日加盟皇馬時的做法。