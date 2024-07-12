體院列卓銘浩被踢出港隊時間線 指2023年內三度違紀曾書面道歉
撰文：威廉神
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擁有多項香港游泳紀錄的港將卓銘浩，早前接受傳媒訪問時，控訴遭港隊以在去年亞運期間違規為由，要求退隊，並稱「不知道自己違反了什麼規定」。
香港體育學院周五（12日）晚發聲明回應，列出卓銘浩在2023年三度違反紀律，並在12月1日取消卓銘浩的體院獎學金運動員資格。
體院周五晚向媒體發出以下回應：
「香港體育學院（體院）就星島日報於2024年7月12日報道卓銘浩遭踢出港隊之控訴，回應如下：
體院教練於2023年1月就卓銘浩多次無故缺席訓練及對教練態度惡劣向卓銘浩提出口頭警告。
由於卓銘浩於2023年7月在國內舉行訓練期間嚴重違反紀律，卓銘浩以書面形式道歉，承諾會重新改過，並被警誡未來數月必須認真訓練、嚴守紀律。卓銘浩在2023年10月至11月期間再次違反紀律，訓練態度差劣、表現未能達標。
鑒於卓銘浩多次嚴重違反紀律，經教練會議商討及獲中國香港游泳總會同意後，一致同意取消卓銘浩的體院獎學金運動員資格，於2023年12月1日生效。
體院已根據既定的紀律程序處理運動員違規事件，自此體院並沒有收到卓銘浩上訴申請。
巴黎奧運即將舉行，體院為讓代表中國香港參賽的運動員能專心訓練及比賽，特別就上述事件作出回應，以正視聽。」
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