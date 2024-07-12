泳手卓銘浩稱遭港隊無理踢走　總教練公開對話紀錄怒轟：下流之人

曾為香港出戰亞運會、擁多項香港紀錄的泳手卓銘浩，接受傳媒訪問時，控訴遭港隊以在去年亞運期間違規為由，要求退隊，他的獎學金運動員資助亦已遭中止，他稱不知道自己違反了什麼規定，其父則懷疑是因兒子去年受傷後曾拒絕代表泳會參加部份比賽。

香港游泳代表隊總教練陳劍虹在Facebook發文回應事件，並附上一年間9張對話紀錄截圖，怒批「這世界上偏偏有如此下流之人」。



陳劍虹在Facebook發文，寫道：「只想著全力備戰奧運，不想沾上任何與奧運無關的事，但是這世界上偏偏有如此下流之人，衹（只）能將對話公佈，害群之馬，就必須清除！奧運之前，不會再就此事做任何回復（覆）！」

香港游泳代表隊總教練陳劍虹。（資料圖片／楊宇翹攝）

陳劍虹的發文附上9張對話紀錄截圖，大部份估計均是與卓銘浩的對話，惟聯絡人名字寫成「卓明浩」。第一張截圖中，是2023年7月24日，大約是杭州亞運開幕前兩個月，卓向陳發出一段長訊息，以簡體中文寫稱：「陳總，經過這兩天我跟薛教練（薛瑞鵬）、吳總，還有我的父母聊天，發現這個很大的問題，也知道自己犯下一個很大的錯誤，影響香港隊的規矩，影響薛教練組的風氣，跟影響了小的（運動員）。」

陳劍虹在Facebook發文。（Facebook截圖）

又寫道：「我犯下一個又一個的錯，你也一次又一次給我機會，是我自己不懂珍惜，是自己太天真，你肯定有權利一把把我踢走，但是你一次一次的包容是想讓我去改變，做回一個好榜樣，我偏偏就不懂事，每次都感覺事情是很小，或者每次都給薛教練添麻煩，給我擦屁股。」

又稱：「這一次已經在懸崖邊上了，也知道這一次的危險了，我一定好好的訓練，好好的改變，這一兩年，我確實改變了很多，我會很努力的找回以前的卓銘浩，讓以前的卓銘浩回來。」

陳劍虹分享的對話紀錄之一，其中一張疑是卓銘浩發長訊息求情，不過聯絡人名字寫成「卓明浩」。（Facebook）

陳劍虹回覆。（Facebook）

陳劍虹回覆道：「你找薛教練說去，你寫的這些，我會打印出來，將來在你再次犯錯的時候給你看，到時候即刻開除的時候讓你看」，卓再回覆：「知道陳總，多謝你的大恩大德」。

另一張截圖則是卓向陳交代自己在昆明轉機的事，陳以語音訊息回覆，後再以文字寫道：「你去昆明一晚，可以和**共度良宵，真的美不勝」，卓則回覆：「不不」、「我真的守香港隊的規矩」、「我再弄一個，我真的不可以在香港隊了」。

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其後的截圖內容，則包括陳向卓表示收到一名叫Stanley Yip的人電郵，自稱是卓的朋友，並獲悉他退出港隊、及若能繳清體院8752元欠費，就可重新入隊等，陳問卓是否「你了人家的錢？」並希望卓請Stanley Yip不要再打擾自己，卓則稱沒有借錢，着陳不要信，陳再指Stanley Yip還傳來了體院內部文件，卓續指是詐騙。

港隊教練之一的張狄勇，也在帖文下回覆，寫道：「人要敢做敢當，自己的事情，自己去面對。卓泳員成績優秀，這是要肯定的，但不守規矩，破坏紀律，這也是不能否定的，一切後果自己承擔，這是自食其果，不要蠢蠢欲動，想翻什麼案。人生之路還是往前看，游泳運動生涯衹是你人生的一小部分，結束了就新的開始。祝卓泳員在新的人生曆程中，取得成功。」